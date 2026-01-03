DTSO\'dan Başkan Faruk Özlü\'ye destek mesajı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yapılan ahlak dışı eleştirileri kınadılar.

Sosyal medyada Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yönelik hakaret içerikli yayına tepkiler artarak devam ediyor.

DTS Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar ortak bir açıklamada bulundu. Her noktasında sayısız eser üreten ve Düzce'nin şehirleşme sürecine büyük katkılar sağlayan Başkan Özlü'ye yönelik sarf edilen saygısız ve seviyesiz ifadeleri şiddetle kınadıklarını belirten Bıyık, "Gerek sosyal, gerekse sınai anlamda en büyük paydaşlarımızdan biri olan birlikte Düzce'ye sayısız eser ve hizmet kazandırma onuruna ulaştığımız Bakanımız Faruk Özlü'ye yapılan saygısızlığa sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu tür seviyesiz ve sorumsuz yaklaşımlar toplumsal ahlakımıza uymadığı gibi yasal eleştiri hakkının da çok fazla üzerindedir. Şehrimize ve bölgemize kattığı dererler her kesimin malumu olan Başkanımız Faruk Özlü'ye yapılan her türlü saygısızlığı kendimize yapılmış olarak kabul ediyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Tanju Acar ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Başkanımız Faruk Özlü hakkında sosyal medya üzerinden, kendini bilmez bir şahıs tarafından yapılan hakaret içerikli ifadeleri esefle kınıyoruz. Bu tür seviyesiz ve sorumsuz yaklaşımlar, ne eleştiri kültürüne, ne de toplumsal ahlakımıza yakışmaktadır. Şehrimize değer katan isimlere yönelik bu tür yaklaşımlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Özlü'nün Düzce'ye kazandırdığı hizmetler, bu tür mesnetsiz ve çirkin ifadelerle gölgelenemeyecek kadar kıymetlidir." - DÜZCE