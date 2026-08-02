Düğün Öncesi Talihsiz Kaza - Son Dakika
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Düğün Öncesi Talihsiz Kaza

Düğün Öncesi Talihsiz Kaza
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Kütahya'da düğün hazırlığı yapan yaşlı kadın, evden çıkarken düşerek başından yaralandı.

Kütahya'da komşusunun düğününe gitmek için hazırlık yapan yaşlı kadın, evinden çıkarken düşerek başından yaralandı. Sokakta bir yanda düğün eğlencesi sürerken, diğer yanda yaşanan talihsiz kaza mahallede telaşa neden oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez ilçe 75. Yıl Mahallesi Seyfi Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, aynı sokakta yapılan komşusunun düğün merasimine katılmak için hazırlıklarını tamamlayan A.Ö., üçüncü kattaki evinden çıkmak üzereyken kapıyı kapattığı esnada bir anda fenalaştı. Şeker ve tansiyon hastası olduğu değerlendirilen yaşlı kadın, dengesini kaybederek yere düştü ve kafasını yardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı sokakta bir tarafta kaza paniği yaşanırken diğer tarafta düğün hazırlıklarının devam etmesi ilginç anlara sahne oldu.

"Bir yandan düğün bir yandan hastane, telaşe oldu"

Yaşanan olaya tanık olan vatandaşlar, sokağın bir tarafında düğün coşkusu yaşanırken diğer tarafında hastane telaşı yaşanması nedeniyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Olay anını anlatan vatandaşlar, "Üçüncü kattan düğüne gitmek için hazırlanan A.Ö. teyzemiz kapıyı kapatırken şeker hastası, tansiyonu yükseldi herhalde, düştü kafasını yardı. Onu da hastaneye kaldırdılar şu anda. Bir yandan düğün bir yandan hastane, böyle bir şey oldu, telaşe oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düğün Öncesi Talihsiz Kaza - Son Dakika

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