Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni - Son Dakika
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Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni

26.07.2022 20:34

Samsun'da gerçekleşen bir düğünde takı merasiminde damada arkadaşları tarafından elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri ile emzik takıldı. Damat bir ande neye uğradığını şaşırırken, söz konusu takılar davetlileri kahkahaya boğdu.

Samsun'da Menekşe ve Abdullah Arslan çiftinin düğününde takı merasiminde olanlar davetlileri kahkahaya boğdu. Damadın arkadaşları takı merasimi sırasında damada para veya altın takmak yerine emzik, elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri taktı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında ağzında emzik, üstünde yemek önlüğü, ellerinde kepçe ve elektrik süpürgesi ile objektiflere poz verdi.

Samsun'daki düğünde damada takılanlar davetlileri kahkahaya boğdu

"AĞZIMA EMZİK TAKMASALAR İYİYDİ"

Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, "Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Samsun'daki düğünde damada takılanlar davetlileri kahkahaya boğdu

"DÜĞÜNÜMÜZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Gelin Menekşe Arslan ise "Ben çok mutlu ve eğlenceliyim. Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan, bizlere mutluluk veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun'daki düğünde damada takılanlar davetlileri kahkahaya boğdu
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Kaynak: İHA

Abdullah Arslan, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni - Son Dakika
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