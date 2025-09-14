Düğünde Milli Maç Heyecanı - Son Dakika
Düğünde Milli Maç Heyecanı

Düğünde Milli Maç Heyecanı
14.09.2025 22:35
Sivas'taki bir düğünde davetliler, halay çekerken Almanya-Türkiye maçını dev ekrandan izledi.

Sivas'ta bir düğünde davetliler, halay çekerken bir yandan da dev ekranda Türkiye'nin Almanya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası finalini izledi.

Sivas'ta Beyza Nur ve Çağrı Hazman çiftinin düğününde alışılmışın dışında anlar yaşandı. Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törende davetliler, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı maçı izledi. Düğün milli takımın final maçına denk gelince çift, davetlilerin bu heyecandan mahrum kalmaması için salona dev ekran kurdurdu. Saat 21.00'de başlayan maç sırasında konuklar oyun alanından çok ekrana odaklandı. Davetliler milli takıma destek verirken, kimi de heyecan dolu anları alkışlarla karşıladı.

Davetlilerden Cihat Kodaz, düğünde milli takıma destek olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın evlenmesinden dolayı mutluyduk ama milli maçın düğüne denk gelmesinden dolayı da çok üzgündük. İkisi arasında gidip geliyorduk. Hem milli maçı düşünüyorduk hem de buraya gelmek zorundaydık. Çiftimize ve işletme sahiplerimize teşekkür ederiz salona dev ekran kurdukları için. Bizlere de sürpriz oldu. Milli takımın bu kadar düşünülmesi bizleri de mutlu etti. Hem düğünü izliyoruz hem de maçı izliyoruz" dedi.

Mert Bozkurt ise, hem halay çektiklerini hem de milli maçı takip ettiklerini ifade etti. Bozkurt, "Hem düğünümüzü yapıp hem de milli maçımızı izliyoruz. Basketbol maçına da ilgimiz var zaten. Hem halay çektik hem de maçımızı izledik. Düğünde hem oynamak hem de maçı izlemek gurur verici" ifadelerini kullandı.

İşletme sahiplerinden Sefa Özdemir ile Mehmet Cunbul, düğünün milli maç saatine denk gelmesinden dolayı salona ekran kurduklarını ifade ederek, milli takıma başarılar dilediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düğünde Milli Maç Heyecanı - Son Dakika

Düğünde Milli Maç Heyecanı
