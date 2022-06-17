Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu - Son Dakika
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Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu

17.06.2022 21:47

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan iş insanı, jandarma ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda aracı takla atmış halde bulundu. Araç kullanılamaz hale yaralı iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan iş adamı Selim Topçuoğlu'nun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek aracın yerini tespit etmeye çalıştı. Aracın son kez Pınarbaşı ilçesinde görülmesi üzerine Pınarbaşı- Azdavay karayolu üzerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Bir süre yol kenarlarında aranan Selim Topçuoğlu, Azdavay'ın Suğla Yaylası mevkiinde ormanlık alanda ağaç ve çalılıkların içerisinde bulundu.

Kastamonu'da 2 gündür aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

Yaralı halde bulunan iş adamı Selim Topçuoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim Topçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da 2 gündür aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ormanlık alanda takla atmış halde bulunan aracın ise, büyük oranda hasarlı olduğu ve kullanılamaz halde olduğu görüldü. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu - Son Dakika

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