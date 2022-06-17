Ormanlık alanda takla atmış halde bulunan aracın ise, büyük oranda hasarlı olduğu ve kullanılamaz halde olduğu görüldü. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yaralı halde bulunan iş adamı Selim Topçuoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim Topçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu - Son Dakika

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