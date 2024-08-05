Dünya Düzce Günleri Etkinlikleri Düzcelilerle Buluştu - Son Dakika
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Dünya Düzce Günleri Etkinlikleri Düzcelilerle Buluştu

Dünya Düzce Günleri Etkinlikleri Düzcelilerle Buluştu

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Dünya Düzce Günleri etkinlikleri hafta sonu gerçekleştirildi. Eğitimci-Yazar Dilek Cesur, Düzcelilerle buluşarak çocuk yetiştirme konusunda önerilerde bulundu.

05.08.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Dünya Düzce Günlerinin hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikleri dolu dolu geçti. Etkinliklerin dördüncü gününde Eğitimci-Yazar Dilek Cesur, Düzcelilerle buluştu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 3. Dünya Düzce Günleri kapsamında hazırlanan etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinliklerin hafta sonu etabında gündüz çocuk ve gençlere yönelik sportif ve eğlenceli etkinlikler düzenlenirken, akşam ise söyleşi programları Düzcelilerle buluştu.

Anıtpark'ta Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor stantları çocukların aileleriyle eğlenmesine imkan sağlarken, gençler ise sanal gerçeklik ve playstation turnuvalarında eğlenceli vakit geçirdi.

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından hafta sonuna özel hazırlanan dart, basketbol, voleybol, okçuluk, trambolin gibi spor alanları ile çocuklara yönelik şişme oyun alanları da etkinlik alanında bulunan Düzceliler tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliklerin akşam bölümünde Eğitim-Yazar Dilek Cesur, Düzcelilerle buluşurken, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve hayatın içinden anlatıları ile büyük ilgi gören Cesur, söyleşisinde ailelere çocuk yetiştirme noktasında önerilerde bulundu.

Program sonunda yazar Dilek Cesur, hayranlarının kitaplarını imzalayıp fotoğraf çektirirken, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de Cesur'a günün anısına çiçek takdiminde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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