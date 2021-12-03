Dünya Engelliler Günü kapsamında "Renklerimizle Bir Bütünüz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası farkındalık günü olarak kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından "Renklerimizle Bir Bütünüz" adlı etkinlik düzenlendi.

İşaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ardır, özel bireyler hakkında bilgiler verdikten sonra herkesten çevresi ve kendisi için bir şeyleri değiştirmeye yönelik söz vermelerini istedi. Ardır: "Özel bireylerin sayısı hiç de az değil, bu özel bireyler hala toplum tarafında değişik yargılarla örseleniyorlar. Bu etkinlik; davranışlarımızı, tutumlarımızı ve beklentilerimizi değiştirebilmeye vesile olsun. Bunun için sizlerden söz istiyorum" dedi.

Programda; farklılıklara saygı gösterilmesinin gerektiğine, fırsat eşitliğinin oluşmasına aynı zamanda teknoloji ve bilgiye erişimin özel kişiler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek, onların yaşadıkları sorunlardan ve empatinin gerekliliğinden bahsedildi.

"Engel Olmazsak Engelleri Hep Birlikte Aşarız"

Konuşmasında empatinin önemine değinen Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Öztürk, karşıdakinin yerine kendimizi koyarak bu özel güne bakılması gerektiğini, aslında engel diye bir şeyin olmadığını, bunun insanların kendi zihinlerinde meydana getirdikleri düşüncelerden ibaret olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaşayan her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak bütün kesimlerin ortak sorumluluğudur. Bu özel gün vesilesiyle bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını bir kez daha hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarı dolu güzel günler diliyorum."

Programda; Özel Eğitim Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Şahika Çifçi tarafından hazırlanan Don't Put People in Boxes (insanları kutulara koyma) sosyal deney çalışması sergilendi. Etkinliğin ardından ilgili bölümün öğrencileri tarafından özel eğitim gereksinimi olan bireylerin ve ailelerin yaşamlarına dair farkındalığı artırmak ve yaşadıkları hayata ışık tutmak adına hazırlanan video-sunumu gerçekleştirildi. Bütün MÜYÜZ? adlı kısa film serisinden sonra Caner Serin'den piyano ve gitar dinletisi ile etkinliğin kapanışı gerçekleşti. - ERZURUM