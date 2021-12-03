Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği - Son Dakika

Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği
03.12.2021 10:54
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SEKA Kağıt Müzesi'nde öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SEKA Kağıt Müzesi'nde öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Serdar Bilgievi öğrencileriyle sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı. - KOCAELİ
Son Dakika 11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor! 11:48 5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 10:50 Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!