Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları, Arsuz'da Tamamlandı - Son Dakika
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Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları, Arsuz'da Tamamlandı

04.07.2022 17:49
Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları, Arsuz'da Tamamlandı

Arsuz Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları, Dünya Footvolley Federasyonu Başkanı Vusal Xalilov’un katıldığı ödül töreni ile sona erdi.

Arsuz Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları, Dünya Footvolley Federasyonu Başkanı Vusal Xalilov'un katıldığı ödül töreni ile sona erdi.

Dünya Footvoley Şampiyonası Eleme Maçları'nda Mix (kadın-erkek) katagorisinde birinci Brezilya, ikinci Türkiye  (Arsuz Belediyesi), üçüncü Arjantin ve dördüncü Azerbaycan oldu. Erkekler katagorisinde ise birinciliği Brezilya, ikinciliği Türkiye (Arsuz Belediyesi), üçüncülüğü ise İran aldı.

Turnuvanın Arsuz'da düzenlenmesiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, şöyle konuştu:

"Çok saygıdeğer sporcular, Arsuz'lular, değerli misafirlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dünya elemesi şampiyonasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Arsuz güzel bir yerdir. Biz, bu güzel yerde, bu arkadaşları ağırlamak istedik. Böyle güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Eksiklerimiz mutlaka olmuştur ama bundan sonrakilerde, buradan aldığımız tecrübeyle, daha güzel, daha mükemmel bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Azerbaycan'ın bize olan desteğinden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum. Bakü'de buluşacağız. Dünya Şampiyonası orada olacak. İnşallah biz de orada olacağız."

Dünya Footvolley Federasyonu Başkanı Vusal Xalilov ise "Başkanımız burada başta ona, Ayhan Bey'e, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.  Bizim yanımızda oldular. Böyle birturnuva yaptılar. Her şeyi çok güzel gördüm. Gelecek şampiyonanın inşallah buraya getirilmesi adına elimizden gelen desteği yapmaya hazırız ve burada olması için çalışacağız" dedi.

Halk oyunları gösterisi ve sanatçı Nurdan İpek konserinin ardından dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri takdim edildi.

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Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Arjantin, Brezilya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları, Arsuz'da Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları, Arsuz'da Tamamlandı - Son Dakika
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