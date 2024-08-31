Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala\'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı.

31.08.2024 12:37
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Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı. Ala, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, milletimizin azmi ve kararlılığının bir sembolüdür" dedi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı.

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının zaferidir." Diyen Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, milletimizin azmi ve kararlılığının bir sembolü olduğunu söyledi.

Ala, "Bugün, gençlerimiz bu şanlı tarihi mirasın taşıyıcılarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı gibi, gençlerimiz bu ülkenin en büyük hazinesidir. Onların eğitimine, gelişimine ve spora yönlendirilmesine verilen önem, Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Spor, gençlerimizi hem bedenen hem de ruhen güçlendiren; onları disiplinli, azimli ve kararlı bireyler olarak yetiştiren en önemli araçlardan biridir.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı olarak, gençlerimizin 30 Ağustos ruhuyla donanmış, Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ülkemizi her alanda en ileriye taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, bu kutsal mirası yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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