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Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı - Son Dakika

Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı

06.12.2021 11:41
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Nilüfer Belediyesi'nin gönüllü çalışmaları desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin 9. kuruluş yıl dönümü, sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir dizi faaliyetle kutlandı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Nilüfer Belediyesi'nin gönüllü çalışmaları desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin 9. kuruluş yıl dönümü, sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir dizi faaliyetle kutlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin Dünya Gönüllüler Günü'nde hizmete açtığı Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 9. yaşını kutluyor. İlki 2012 yılında Konak Mahallesi'nde ikincisi de 2017 yılında Karaman Mahallesi'nde açılan Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluş yıldönümü ve Dünya Gönüllüler Günü, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde, sivil toplum örgütlerinin iştirakiyle kutlandı. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programda konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, yapılan araştırmalarda dünya gönüllülük indeksinde Türkiye'nin hep en sonlarda yer aldığını ifade etti. Avrupa ülkelerindeki uygulamaların tersine Türkiye'de gönüllülüğü belirleyen hukuki bir çerçevenin olmadığını dile getiren Binbaş, "Nilüfer Kent Konseyi olarak gönüllülerin sayısını artıracak çalışmaları daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Nilüfer özelinde bu konuda çalışmalar yapacağız. Şu anki verilere göre Türkiye'de gönüllülerin yaş ortalaması 45. Türkiye'de insanlar emeklilik döneminde gönüllü olmaya başlıyorlar. Biz gençleri de gönüllü olmaya teşvik edecek çalışmalarımızı artırmalıyız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı konuşmada gönüllülük kavramına değindi. Gönüllülük kavramının insanın sorumluluk duygusuna dayandığına dikkat çeken Başkan Erdem şöyle devam etti: "Yaşadığı çevreye karşı, dünyaya karşı sorumluluklarının farkında olan, yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı kendini sorumlu hisseden, hayata değer katmak isteyen insanların, hiçbir karşılık beklemeden bir çabaya girişmesi elbette övgüye değer bir durumdur. Belirli bir bilinç seviyesine erişmiş insanlar, gönüllü olarak böyle çabalara girişirler. Ne mutlu bize ki Nilüfer bu konuda şanslı bir kent. Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında çok sayıda vatandaşımız, hayatın farklı alanlarında gönüllü çalışmalar yapıyor. Nilüfer halkı Mahalle Komiteleri aracılığıyla kentine sahip çıkıyor. Biz gönüllüleri, hiçbir karşılık beklemeden topluma çok yönlü katkılar sağlayan ve toplumsal problemlerin çözümünde aktif rol üstlenen sorumluluk sahibi örnek insanlar olarak görüyoruz."

Bursa genelinde gönüllülük esasıyla çalışan tüm sivil toplum örgütlerinin Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nde buluştuğuna dikkat çeken Başkan Erdem, "Sivil toplum kuruluşlarının buluşma noktası olan yerleşkelerimizde bugüne kadar 700'ün üzerinde sivil toplum örgütü çalışma gerçekleştirdi. 23 binin üzerinde etkinlik yapıldı ve yüz binlerce insan da bu etkinliklere katıldı. Ben, yaşadığı kente gönüllü katkı sunan bütün sivil toplum örgütlerine ve tüm gönüllülere kent adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sivil Toplumun Sürdürülebilir Amaçlara Katkısı" başlıklı bir panel düzenlendi. Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Gönüllü Hareket Derneği Başkanı Sertaç Şipka, Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Arca Atay, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Burcu Üzümcüler ve E Gençlik Derneği Başkanı Kemal Uysal deneyimlerini paylaştı. Temsil ettikleri derneklerin çalışmalarını ve sürdürülebilir amaçlara katkı sunma çabasını özetleyen panelistler ilgiyle izlendi. Sivil toplum örgütlerinin dev bir panoda ulaştıkları hedefleri işaretledikleri faaliyetler Müzik İnsanları Derneği'nin Akustik konseri ile sona erdi. - BURSA

Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı

nilüfer belediyesi, Kent Konseyi, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer'de kutlandı - Son Dakika


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