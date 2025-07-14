Dünya Kebap Günü\'nde Çocuklara Kebap İkramı

Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü' nedeniyle çadırlarda yaşayan yüzlerce tarım işçisi çocuğuna kebap ikram etti.

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden kebap, bir çok çeşidiyle damaklara hitap ediyor. Ancak tescilli Adana Kebap, tüm Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde biliniyor ve lezzetiyle damakları şenlendiriyor.Her yıl 14 Temmuz ise 'Dünya Kebap Günü' olarak kutlanıyor.Kimi kebapçı kendi işletmesinde bu günü kutlarken bazı kebapçılar ise sosyal sorumluluk projeleriyle kebap kültürünü yayıyor.

Çocukları unutmadı

Adanalı kebapçı Uğur Aydın ise 'Dünya Kebap Günü' nedeniyle Yüreğir ilçesinde bulunan tarım işçilerinin çocuklarını unutmadı. İş yerinde yaptırdığı yüzlerce kebabı tarım işçilerinin konakladığı çadırlara götüren Aydın, buradaki çocuklara ikram etti.Çocuklar, kebap almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Uğur Aydın, 'Dünya Kebap Günü'nde kebaba ulaşamayanlara kendilerinin gittiğini anlatarak, "Adana, tarımın başkenti ve birçok tarım işçisi ilimizde yaşıyor. Bizlerde bugün, burada yaşayanlara, kebap yiyemeyenlere, kebap nedir bilmeyenlere kebabı tattırmak istedik. Ebeveynler bir şekilde şehre gidebiliyor, ancak bir çocuğun buradan şehre gitmesi çok zor. Hiç olmazsa çocuklar kebabın tadına baksın" ifadelerini kullandı.

"Vermeden almak Allah'a mahsustur"

Bütün esnafların aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Esnaf arkadaşlara her zaman söylerim. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Rabbim verene daha çok verir. Siz verin onlar yesin, onlar yesin size gelsin, mutlu olsun" dedi.

Kebap yiyenlerden Melek Tozum, "Bugün Dünya Kebap Günüymüş. Bilmiyorduk, kebabı çok beğendik. Allah razı olsun" derken Halil Muhammed ise ise kebap yediği için mutlu olduğunu söyledi. - ADANA