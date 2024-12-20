Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Muğla'da Kooperatif Buluşması - Son Dakika
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Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Muğla'da Kooperatif Buluşması

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde il genelindeki kooperatifleri bir araya getirerek güç birliği oluşturduklarını vurguladı. Başkan Aras, kooperatiflerin ekonomik kazanç, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşları olduğunu açıklarken, 'Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi' projesinin de Türkiye'de bir ilke olduğunu belirtti.

20.12.2024 17:34
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Başkan Aras, 'Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kooperatifleri bir araya getirdi

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde faaliyet gösteren kooperatifleri bir araya getirdi.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Kooperatifçilik Günü'nde 13 ilçeden gelen kooperatif başkanları ve üyelerine ev sahipliği yaptı. Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayan Başkan Aras, Kooperatiflerin, ekonomik kazancın, sosyal adaletin, yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir bir geleceğin yapı taşları olduğunu açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi' projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın altında bulunan kooperatifler, oluşturulan bu proje ile birleştirilerek üretici ve tüketiciler için daha yararlı bir hale geldi. Bu Güçbirliği ile kooperatifler yurtiçi ve yurtdışı pazarına da önemli satışlar gerçekleştiriyor.

Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak üretime katılan kooperatifler 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Aras'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Raşit Yıldırım, "Zeytin ve zeytinyağı üretmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 194 dönümlük zeytinlik arazisinden faydalanmaya devam ediyoruz. Büyükşehir'in Kooperatifler Birliği çatısı altındayız aynı zamanda. MELSA'ya da zeytinyağımızı gönderiyoruz. Zeytin boylama makinemiz getirildi Büyükşehir Belediyemiz tarafından. Filtreleme makinemiz, dolum makinemiz ve tanklarımız bize hediye olarak verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras öncülüğünde hep beraber büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Destekler sayesinde zeytinlerin değerini ortaya çıkardıklarına değinen Milas Anatolie Kadın Kooperatifi Başkanı Nurgül Çöllüoğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi bize inanılmaz destek verdi, güç verdi. Şu anda 7-8 tane zeytinliğimiz var. Muğla Büyükşehir ile yaptığımız protokol karşılığında zeytinliklerimizi işleyerek zeytinyağı elde ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece zeytinlik anlamında değil, malzeme ekipman anlamında da bize sonuna kadar destek veriyor. Ben Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı "Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde ayakta duruyoruz. Tüm ürünlerimizi MELSA bünyesinde tanıtım ve pazarlama yapıyoruz" dedi.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kooperatif başkanlarını ve üyelerini misafir etti. Aras, "Bundan önce de kooperatiflerimiz ile çalışmalarımızı ortaklaştırdık. Yapabileceğimiz destekleri konuştuk ve bundan sonraki yol haritamızı da belirledik. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Ayrı ayrı parçalanmış şekilde hareket edersek başarı sağlayamayız. Sonuç alamayız diye düşünüyorum. Biz bunun için yaklaşık 41 kooperatifi bir üst birlik çatısı altında toplamış ve desteklemiş durumdayız. Desteklemeyi de devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Muğla'da Kooperatif Buluşması - Son Dakika

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