BURSA (İHA) – Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Felsefe Kulübü iş birliğiyle 14 Ocak Dünya Mantık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Her yaştan katılımcının ilgisini çeken programda mantığın gerekliliği ve gündelik yaşamdaki önemi ele alındı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen "Mantık Niçin Gereklidir" başlıklı etkinliğe, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Osman konuşmacı olarak katıldı. Programın moderatörlüğünü ise aynı bölümden Prof. Dr. Metin Becermen üstlendi. Etkinliğe katılanlar, mantığın neden gerekli olduğu, günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiği ve bireylerin karşılaştıkları mantık yanlışları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Dünya Mantık Günü kapsamında mantığın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Fikret Osman, konuşmasında mantık yanlışlarının bireyleri nasıl yanıltabildiğine değindi. Osman, "Mantık yanlışları son derece önemlidir. Hepimiz bilerek ya da bilmeyerek sıkça bu yanlışlara düşebiliyoruz. Bu yanlışlardan nasıl kaçınılabileceğini anlatmaya çalıştım. Mantık yanlışları, özellikle bilinçli olarak bizi yanlış yönlere sevk etmeye çalışan akıl yürütmelerdir. Bir kişi hakkında ön yargı oluşturup ardından onun görüşünü bu ön yargı üzerinden değerlendirmek bir mantık yanlışıdır. Bu durumda bilginin kendisinden uzaklaşılır ve konu farklı bir yöne çekilir. Bunun gibi pek çok hatadan söz etmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada mantık yanlışları yaygın"

Bütün-parça ilişkisine dayalı hataların da yaygın olduğuna dikkat çeken Osman, "Gündelik dilde ve sosyal medyada sıkça karşılaşılan şekli hatalar var. Bir takım neticelendirmeler ve şartlı önermeler üzerinden yapılan yanlışlar bireyleri yanıltabiliyor. Bütün-parça ilişkisine dayalı hatalar yaygın; bir parçayı ele alırken bütünün tamamını yansıtmadığı göz ardı ediliyor. Bu tür hatalar, yanlış yargılara ve hatalı değerlendirmelere yol açabiliyor" diye konuştu.

Dil kullanımının önemine de vurgu yapan Osman, "Dilimizin netleşmesi son derece önemlidir. Dili netleştirdiğimizde düşüncemizi de geliştirmiş oluruz. Bu durum, felsefe gibi fikri alanlar için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Programın sonunda Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar, Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ve Bursa Felsefe Kulübü Başkanı Gürkan Kaya tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Osman'a teşekkür belgesi verildi. - BURSA