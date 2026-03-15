Thales\'in kenti Miletos\'ta \'Matematik ve Umut\' temalı buluşma gerçekleştirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü'nde bilimin ve düşüncenin kadim merkezlerinden Miletos'ta, UNESCO'nun 'Matematik ve Umut' temalı buluşması Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilim ve düşüncenin izinde, Miletos'un kadim mirasını yaşatmaya ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için Antik dönemin önemli filozof ve matematikçilerinden Thales'in yetiştiği kent olarak bilinen Miletos'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Üreten, KBGV Onursal Başkanı Faruk Pekin, Amerikan Hastanesi Nöroşirurji Uzmanı Prof. Dr. Talat Kırış, Tekno Girişimçi Füsun Nebil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nesin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, belediye bürokratları ve halk katıldı.

Etkinlikte, Thales'ten bu yana insanlığın düşünce ufkunu genişleten matematiğin ilham veren gücü, değerli akademisyenler ve bilim insanlarının katkılarıyla paylaşıldı. Ardından ödüllü resim ve kompozisyon eserleri halkımızla buluştu.

Etkinlikte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Miletos'un bilge düşünürü Thales, yüzyıllar önce, belki de tam bu noktada, şöyle söyler: 'Her şeyin yok olduğu anda bile umut vardır.' İşte bu sözden hareketle, 'Matematik ve Umut' temasıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Matematik Günü etkinliğinde, sizlerle bir arada olmak ve böyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evreni anlama merakının soruya, sorunun düşünceye, düşüncenin ise bilgiye dönüştüğü büyük zihinsel devrimin başladığı bu topraklarda; matematik adını alan evrensel dilin ilk adımlarından biri atıldı. Bu düşünce geleneğinin öncüsü olan Milet Felsefe Okulu'nun kurucusu, filozof ve matematikçi Thales, insanlığın doğayı anlamaya yönelik büyük yürüyüşünün öncülerinden biriydi. O, evrene yalnızca hayranlıkla bakmakla yetinmedi; onu anlamaya çalıştı. Doğayı gözlemledi, sorular sordu, düşünceyi sistemli bir bilgiye dönüştürmenin yollarını aradı. Böylece, matematik adını alan evrensel dilin ilk adımlarından biri, bu topraklarda atılmış oldu. Miletos'ta; Thales ile başlayan doğayı akılla anlama çabası, Anaksimandros ve Anaksimenes ile gelişmiş; Hekataios gibi düşünürlerle de dünyanın ve insanlığın hikayesini anlamaya yönelen daha geniş bir bilgi ufkuna dönüşmüştür. Bu nedenle Miletos, önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kadim kent olmanın yanında; insan aklının sorgulamaya başladığı, İnsanlık düşünce mirasının bir anlamda doğduğu yer olarak kabul görmektedir" dedi.

Başkan Gençay konuşmasının devamında, "İnsan evreni anlamaya başladıkça karanlık biraz daha azalır. Belirsizlik yerini bilgiye bırakır. ve bilgi, insanlığa bir ufuk açar ki; tam da burada umut doğar. Bugün Dünya Matematik Günü'nü Miletos'ta kutlarken, aslında insanlığın akıl, bilim ve umutla kurduğu bu uzun yolculuğu da selamlıyoruz. Didim olarak bu kadim mirasa ev sahipliği yaparken, tarihin ve bilimin ışığını geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz. ve biliyoruz ki matematiğin, bilimin ve umudun gerçekten hayat bulabilmesi için insanlığın ihtiyaç duyduğu en temel şey; Barıştır. 'Matematik ve Umut' temasının, insanlık için gerçek anlamını bulabilmesi, ancak barışın egemen olduğu bir dünyada mümkündür. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün o evrensel çağrısını paylaşmak istiyorum: 'Yurtta Barış, Dünyada Barış.' Günümüz dünyasında, bilimin, aklın ve insanlığın onca yüzyıllık birikimine rağmen, savaşın hala bir çözüm yolu gibi sunulması karşısında; bu anlamlı buluşmanın, Miletos'un kadim bilgeliğinden ilham alarak insanlığa umut ve barış taşımasını diliyor, Dün aramızdan ayrılan, tarihi hepimiz sevdirmiş değerli akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı da saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan akademisyenler ve bilim insanları, matematiğin yalnızca bir bilim dalı değil; aynı zamanda insanlığın ilerlemesini sağlayan evrensel bir düşünce dili olduğuna dikkat çekti. Panelin sonunda katılımcılara Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından plaket takdim edildi.

Etkinliğin ardından Miletos Antik Kenti önünde iftar programı gerçekleştirildi. Katılımcılar oruçlarını birlikte açtı. - AYDIN