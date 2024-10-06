Dünya Mimarlık Günü Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Mimarlık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Mimarlığın dünya ve insanlık için öneminin bir kez daha algılandığı bugünde çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Vali Aksoy, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayımladı. Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Mimarlar, imar edilen yerlere halkın hikayelerini ve hayallerini, bir kültürün gelenekten geleceğe nakşedeni olmuştur. Tarihin ve doğal çevrenin, mimarinin şehir kültürünü yansıtan en büyük güç olduğunu, tarihi ve doğal çevrenin, kent dokusunun korunması, kültürler arası saygınlığın korunması ve yaşatılması adına yapılan eserlerin önemi büyüktür. Tarihle bağlarımızı koruyup, geçmişin güzelliklerini geleceğe aktaran mimarlarımızın önderliğinde daha iyi bir vatan, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek en büyük temennimizdir. Mimarlığın dünya ve insanlık için öneminin bir kez daha algılandığı bugünde çalışmalarında başarılar diliyorum. Yaşanabilir mekanlar inşa etmek, var olan yapıları yenilemek, geçmişin kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak planlama ve tasarımda bulunmak mimarlar ve ilgili diğer teknik elemanların çabaları ile sağlanabilmektedir. Mimarlığın dünya ve insanlık için öneminin algılandığı bu anlamlı gün vesilesiyle 'Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyor, tüm mimarlarımızın çalışmalarında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileğiyle, sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR