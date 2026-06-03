Dünya Süt Günü, ilkokullu çocuklarla kutlandı - Son Dakika
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Dünya Süt Günü, ilkokullu çocuklarla kutlandı

Dünya Süt Günü, ilkokullu çocuklarla kutlandı
03.06.2026 10:22
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünya Süt Günü kapsamında Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünya Süt Günü kapsamında Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2001 yılında süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile 1 Haziran tarihi Dünya Süt Dünü olarak kabul ediliyor. Bu amaçla Türkiye'de de Süt Günü her yıl farklı etkinliklerle kutlanırken, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi. Okulda eğitim gören 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine sütün beslenmedeki önemi, süt ve süt ürünlerinin özellikleri, saklama şartları ve tüketimi sırasında dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Etkinlik, çocuklara süt, kek ve gofret ikram edilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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