Dünya Toprak Günü Etkinliği Erzurum'da - Son Dakika
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Dünya Toprak Günü Etkinliği Erzurum'da

Dünya Toprak Günü Etkinliği Erzurum\'da

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, toprağın önemi vurgulandı ve saygı yürüyüşü yapıldı.

06.12.2024 09:44
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 5 Aralık Dünya Toprak Gününe özel program düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Canbolat, toprak bilim camiası çalışanlarının, sessiz toprağın sesi olduklarını ifade ederek, toprağın kutsal bir varlık olduğunu, ona sahip çıkılarak gıda üretim ortamı olan toprağın doğru yönetilmesinin önemini vurguladı.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül ise Toprak ve Toplum konulu konuşmasında, öncelikle tarımın bir kültür olduğunu, bu kültür içinde toprağın yerinin başta geldiğini söyleyerek, toprağın geçmişten günümüze sayısız medeniyetleri barındırdığını, toprak yönetim kültürünü sürdüremeyen medeniyetlerin de yok olduğunu ifade etti.

Özgül konuşmasının devamında, gezegenin diğer gezegen ve varlıklardan farklı kılan temel unsurun toprak olduğu gerçeğini kainatın varoluşunun serüveninde görülebileceğini ifade etti. İnsan denen akıllı tek varlığın ilk ihtiyaçlarını topraktan sağlayıp neslini artırırken, çoğalan beşerin ihtiyaçları için toprağı hem üretim aracı ve hem de sömürge oluşturmanın bir unsuru olarak kullandığını söyledi.

Modern olduğu iddia edilen bu çağın toprakla ilişkisinin seviyesi, antik çağdan daha kötü durumda olduğunu vurgulayan ve bu anlamda başlangıçtan günümüze tüm medeniyetlerin öyküsünün toprak ve dolayısıyla tarımla şekillendirildiğini ve medeniyetlerin sürdürülebilirliği toprak varlığının devamlı kılınmasıyla mümkün olacağını ifade eden Prof. Dr. Özgül, bu olguyu oluşturmak için toplumun bütün katmanlarının yeni ve evrensel bir bakış açısıyla toprak algısını kültürel varlığın temeli olarak benimsemesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu olmak üzere Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Etkinliğin ardından toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştiren katılımcılar, Ziraat Fakültesi Tarım Müzesini de ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Toprak Günü Etkinliği Erzurum'da - Son Dakika

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