Dünya Turunda Türk Manzaraları

Avusturya'dan yola çıkan biyolog Judith Wenzina ve eşi Christian Höfer, karavanlarıyla çıktıkları dünya turu kapsamında Türkiye'ye geldi. Türkiye'de 16 gün kalmayı planlayan çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü'nde kamp yaparak mola verdi.

Mayıs ayı sonunda dünya turuna başladıklarını belirten çift, Bulgaristan'ın başkenti Sofya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. İlk olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün kalan çift, ardından Tuz Gölü ve Kapadokya'yı ziyaret ederek burada dört gün geçirdi. Şu anda Meke Gölü'nde kamp yapan Wenzina ve Höfer, gölün sakinliği ve eşsiz manzarası karşısında etkilendiklerini ifade etti. Christian Höfer, "Göl çok ilginç ve çekici. Çok tenha ve dinlenmek için harika bir yer. Türkiye'nin manzarası gerçekten çok çeşitli. Karadeniz'in yemyeşil ormanlarından Tuz Gölü'nün geniş ufkuna, Kapadokya'nın masalsı görüntüsünden volkanik Karapınar'a kadar her yer ayrı bir güzellik sunuyor" dedi. Çift, Türkiye'nin güney kıyılarını takip ederek İzmir yönüne ilerleyeceklerini, Türk misafirperverliğinin onları çok etkilediğini belirtti.

Judith Wenzina ise, Türkiye hakkında okudukları bir kitapta Meke Gölü'ne dair bilgilere rastladıklarını ve bu yüzden gölü ziyaret etmek istediklerini söyledi. Sabah gün doğumunu ve akşam gün batımını göl kenarında izlemekten büyük keyif aldıklarını belirten çift, Türkiye'den unutulmaz hatıralarında ayrılacaklarını belirtti. - KONYA