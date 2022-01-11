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Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı - Son Dakika

Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı

11.01.2022 20:33

Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı Denizli'de prostat sorunu yaşayarak Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran Nail Gündüz'e dünyada birkaç vakada görülen brucella prostatı tanısı konuldu.

Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de prostat sorunu yaşayarak Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran Nail Gündüz'e dünyada bir kaç vakada görülen brucella prostatı tanısı konuldu. Hayvanlardan insanlara bulaşan brucella hastalığının prostatı da tutması son derece nadir görülen bir durum olmakla birlikte dünya da bugüne değin sadece bir kaç vakada saptanmıştır. Brucella prostatı tanısı konulan Gündüz, öncelikle medikal tedavi aldıktan sonra yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan Nail Gündüz, makata vuran ağrı, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma ve idrardan sonra damlama gibi şikayetler üzerine farklı bir hastaneye gitti. Doktorların ameliyat önermesi üzerine araştırmalara başlayan Gündüz, Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvurdu. Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı muayene ve detaylı tetkikler sonrasında hastaya tıp literatüründe nadir görülen vakalardan olan Brucella Prostatiti tanısı konuldu. Bunun üzerine öncelikle uzun süre ilaç tedavisi verilerek enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra ameliyata alınan hasta Gündüz, Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

"Brucella için aldığımız tahlili incelediğimizde şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştık"

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç, "Hastamız bize makata vuran ağrı, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, idrardan sonra damlama ve benzeri prostatizm şikayetleri ile başvurdu. Daha önce bize dış merkezden refere edilmiş bir hastaydı. PSA değerleri de çok yüksek olan hastamızın yapılan biyopsisinde granülomatöz prostatit olarak raporlandı. Bu ürolojide bizim sık karşılaştığımız bir durum değil. Prostatta granülomatöz iltihap yapabilecek sebepler bellidir. Bu sebeplerden bir tanesi Tüberküloz diğeri de Brucella enfeksiyonudur. Tüberküloz için gerekli tahlillerini yaptırdık ve oradan da negatif sonuç geldi. Brusella için aldığımız tahlilde gerçekten şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştık. Rose Bengal pozitif gelince hastaya Brucella Prostatiti tanısı koyarak uygun tedaviye başladık" dedi.

"Dünyada bugüne kadar birkaç tane vakada bildirilmiş"

Op. Dr. Ali Gürağaç, "Brucella Prostatiti zoonotik hastalık gruplarından biridir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık türüdür. Brucellanın prostatit yapması çok nadir bir durumdur. Brucella genellikle ürolojik olarak epididimoorşit yapar. Bazı hastalarda testis apsesi ya da böbreklerde apse yaptığını klinik bulgularımızdan biliyoruz. Ama prostat tutulumu çok nadir görülen durum. Hatta bugüne kadar dünyada birkaç tane vakada bildirilmiş. Hastanın tedavisi için enfeksiyon hastalıkları doktorumuz ile birlikte amcanın tedavisine başladık. Uzunca bir süre tedavi ettikten sonra prostattaki enfeksiyon odağını da ortadan kaldırmak adına ameliyatın yapılmasına karar verdik. Amcamızı belden uyuşturarak Plazma Kinetik dediğimiz kapalı yöntemle yaklaşık 100 gram olan prostatını tamamen temizledik. Kendisi de ameliyat sürecini izledi. Güzel ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat gerçekten demonstratif bir ameliyattı. Nail amcanın takip süreci devam edecek. Kendisine acil şifalar dilerim" şeklinde bilgi verdi.

"Şu an gayet iyiyim doktoruma çok teşekkür ederim"

Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı operasyonla sağlığına kavuşan Nail Gündüz, "Birkaç ay önce aynı şikayetle geldiğimde enfeksiyon sebebiyle bir süre burada tedavi gördüm. Sonrasında muayene olduğumda parça aldılar ve parçanın sonucuna göre ameliyat kararı verileceğini söyledi doktorum Ali Bey. Sonucumu patolojiye gönderdiler temiz çıktı. Ameliyat yapılmasına karar verildi. Şu an gayet iyiyim doktoruma çok teşekkür ederim. Ali Bey'i tavsiye etmişlerdi. Sağ olsun çok ilgilendi. Hastanenin ilgi ve alakasından da çok memnunum. Sağlıklı bir şekilde taburcu oluyorum" dedi.

Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı
Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı
Dünyada sayılı olarak görülen vaka Denizli'de ortaya çıktı

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Ameliyat, Prostat, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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