Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu Büyükçekmece\'de Sergileniyor

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Koleksiyoner Akın Gökay'ın 1975 yılından bu yana 6 kıtada 103 ülkeden topladığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren "Dünyanın en büyük satranç koleksiyonu" 25. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sergileniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle, 75 ülkeden bin 200 sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çok sayıda uluslararası sanat etkinliğine ev sahipliği yaparken çok özel sergiyi de bünyesinde barındırıyor.

Sergiye ilgi çok yoğun oldu

Büyükçekmece Kültürpark Müze'de açılışı gerçekleştirilen satranç sergisine ilgi yoğun oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Koleksiyoner Akın Gökyay'ın oğlu Güran Gökyay'ın birlikte açılışını gerçekleştirdiği sergide birbirinden ilgi çekici satranç takımları yer alıyor. Açılış töreninde konuşan Güran Gökay, babasının 40 yılı aşan satranç koleksiyonu serüveni hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından tarihe tanıklık eden dünyanın dört bir köşesinden toplanan satranç takımlarının yer aldığı sergi gezildi.

"Özellikle çocuklara satrancı sevdirme yolunda bir adım atmış olduk"

Gökay Vakfı Satranç Müzesi Müdiresi Duygu Nur Sapaz, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sergilen satranç koleksiyonu hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu festivale ilk defa katılıyoruz. Satranç takımımızın küçük bir kısmını buradaki insanlara tanıtarak belki buradaki insanlara özellikle çocuklara satrancı sevdirme yolunda bir adım atmış olduk. Festivali beğendim, çok güzel bir festival. Kültür, sanata katkısı için böyle festivallerin düzenlenmesi gerekiyor ulusal ve uluslararası alanlarda. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

3 Ağustos tarihine kadar açık kalacak

"Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu"na sahip işadamı Akın Gökyay'ın 40 yıldır biriktirdiği 540 özel satranç takımının yer aldığı müzede ki çok özel satranç takımları 3 Ağustos tarihine kadar Büyükçekmece Kültürpark Müze'de sergilenecek. - İSTANBUL