Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası\'na geldi

Kuşadası'na dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan İtalya bayraklı 'Princess' ile çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Kente ilk seferini yapması dolayısıyla gemi kaptanı ve şirket yöneticileri ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Ömer Günel, "Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti" dedi.
Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden 345 metre uzunluğunda ve 175 bin 500 groston ağırlığındaki İtalya bayraklı 'Princess', bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Bu yıl suya indirilen ve Kuşadası'na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente çoğunluğu ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Geminin kente ilk seferini gerçekleştirmesi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlenerek turistler, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Princess, 2024 yılında Kuşadası'na üç sefer daha yapacak.
BAŞKAN GÜNEL, DÜMENE GEÇTİ
Başkan Günel de Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberindeki heyetle gemiye çıktı. Günel, gemi şirketi Princess Cruises CEO'su John Padgett ve Kaptan Craig Street ile bir araya gelip, çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketi takdim etti. Kruvaziyer gemisini dolaşarak, yöneticilerden bilgi alan Günel, daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik'le birlikte dümene geçti.
Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten CEO Padgett, "Princess bizim en yeni ve teknolojik gemilerimizden bir tanesi. Yeni gemimizle Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası'na ilk seferimizi gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ve güler yüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası'nı ve limanı çok beğendik" diye konuştu.
Günel ise şunları söyledi:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde yeniden devler liginde yer alması için çok çalıştık. Bu amaçla dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinin yöneticileriyle yurt dışına giderek yakın temaslar kurduk. 2019 yılında Akdeniz Limanlar Birliği Medcruise Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptık. Turistik çarşılarımızı da baştan sona yeniledik. Kuşadası Belediyesi olarak kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. 2024 yılı kruvaziyer turizmi açısından önceki yıllara göre çok daha iyi geçecek. Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti. Sezonun esnafımıza bereket getirmesini diliyorum."
Son Dakika › Yerel › Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası'na geldi - Son Dakika
AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını belirtti. Hatipoğlu, kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, rakibinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin yüzyılı sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yarınını inşa etme anlamına geldiğini belirtti. Yumaklı, ayrıca yerel yönetimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, İzmir'in sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 4 yıl süre ile uzatıldı. Protokol kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi, dinamik ağlar kurulması ve İzmir'in sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?