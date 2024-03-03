Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası'na geldi - Son Dakika
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Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası'na geldi

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası\'na geldi

İtalya bayraklı 'Princess' adlı yolcu gemisi, Kuşadası Limanı'na yanaşarak 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebatıyla birlikte kente geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kruvaziyer turizmi için yapılan çalışmaların meyvelerini toplamanın mutluluğunu dile getirdi.

03.03.2024 16:12  Güncelleme: 16:18
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Kuşadası'na dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan İtalya bayraklı 'Princess' ile çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Kente ilk seferini yapması dolayısıyla gemi kaptanı ve şirket yöneticileri ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Ömer Günel, "Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden 345 metre uzunluğunda ve 175 bin 500 groston ağırlığındaki İtalya bayraklı 'Princess', bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Bu yıl suya indirilen ve Kuşadası'na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente çoğunluğu ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Geminin kente ilk seferini gerçekleştirmesi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlenerek turistler, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Princess, 2024 yılında Kuşadası'na üç sefer daha yapacak.

BAŞKAN GÜNEL, DÜMENE GEÇTİ

Başkan Günel de Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberindeki heyetle gemiye çıktı. Günel, gemi şirketi Princess Cruises CEO'su John Padgett ve Kaptan Craig Street ile bir araya gelip, çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketi takdim etti. Kruvaziyer gemisini dolaşarak, yöneticilerden bilgi alan Günel, daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik'le birlikte dümene geçti.

Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten CEO Padgett, "Princess bizim en yeni ve teknolojik gemilerimizden bir tanesi. Yeni gemimizle Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası'na ilk seferimizi gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ve güler yüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası'nı ve limanı çok beğendik" diye konuştu.

Günel ise şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde yeniden devler liginde yer alması için çok çalıştık. Bu amaçla dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinin yöneticileriyle yurt dışına giderek yakın temaslar kurduk. 2019 yılında Akdeniz Limanlar Birliği Medcruise Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptık. Turistik çarşılarımızı da baştan sona yeniledik. Kuşadası Belediyesi olarak kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. 2024 yılı kruvaziyer turizmi açısından önceki yıllara göre çok daha iyi geçecek. Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti. Sezonun esnafımıza bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dünyanın en büyük yolcu gemisi Kuşadası'na geldi - Son Dakika

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