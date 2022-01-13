Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler - Son Dakika

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve "Dünyanın en saçma binası" olarak tanımlanan binanın yıkımına başlandı. Yıkımın ardından binanın yerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezi projesi için çalışmalar başlayacak. Kentte 16 yıldır berberlik yapan Ferhat Kokulu, binaya ilginç bir şekilde veda etti. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren haber sitesi muhabiri Hasan Çiftçioğlu, yıkımına başlanan 18 katlı dünyanın en saçma binanın çatı katında tıraş olmak ve yapılan tıraşı da haber yapmak istedi. İlginç tıraş yaklaşık yarım saat sürdü.

"PROJE HAYATA GEÇECEKSE YIKILMASI TARAFTARIYIM"

Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen 18 katlı iş merkezinin yıkılışına dikkat çekmek istediklerini belirten berber Ferhat Kokulu, "16 yıldır bu meslekteyim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyin de bu kent meydanı projesini gördüm. Gerçekten güzel. Halkımıza daha elverişli. Daha önce de yapılmıştı zaten kent meydanımız. Daha büyüğü olarak faaliyete geçecek. Eğer proje gerçekten hayata geçecek ise ben yıkılması taraftarıyım" dedi.