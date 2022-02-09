Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek - Son Dakika

Şair Dursun Ali Erzincanlı, Başiskele Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta düzenlenecek olan programda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, 14 Şubat Pazartesi Günü de Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak. Karşıyaka Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da sahneye çıkacak olan Erzincanlı, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını ve aile hayatını anlatan en güzel şiirleri ve naatları vatandaşlar için seslendirecek. Katılımın ücretsiz olacağı programda korona virüs tedbirlerine azami düzeyde dikkat edilecek ve salon girişinde vatandaşların HES kodları kontrol edilecek. - KOCAELİ