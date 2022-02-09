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Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek - Son Dakika

Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek

09.02.2022 16:07
Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek

Şair Dursun Ali Erzincanlı, Başiskele Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta düzenlenecek olan programda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Şair Dursun Ali Erzincanlı, Başiskele Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta düzenlenecek olan programda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, 14 Şubat Pazartesi Günü de Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak. Karşıyaka Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da sahneye çıkacak olan Erzincanlı, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını ve aile hayatını anlatan en güzel şiirleri ve naatları vatandaşlar için seslendirecek. Katılımın ücretsiz olacağı programda korona virüs tedbirlerine azami düzeyde dikkat edilecek ve salon girişinde vatandaşların HES kodları kontrol edilecek. - KOCAELİ

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Dursun Ali Erzincanlı, Sevgililer Günü, Pazartesi, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek - Son Dakika


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