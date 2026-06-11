Duru’nun Mum Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duru’nun Mum Atölyesi

Duru’nun Mum Atölyesi
11.06.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Duru Özdemir, arkadaşlarına mum yapımını öğretip eğlenceli bir atölye düzenledi.

Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi Duru Özdemir, bir yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımını, düzenlediği özel bir atölye çalışmasıyla kendi yaşıtlarına öğretiyor. Okulun son haftalarında 25 arkadaşı için özel bir etkinlik organize eden genç yetenek, kendi hazırladığı mum kaplarını arkadaşlarıyla birlikte tasarlayarak süsledi.

Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Duru Özdemir, eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken arkadaşlarıyla eğlenebileceği bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesine sandalyeler ve masalar yerleştirerek 25 arkadaşına mum yapımı etkinliği gerçekleştiren Özdemir, mum yapımına büyük bir ilgiyle başladığını ve yeteneğini arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini belirtti.

Duru Özdemir, etkinliğin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Bu işi yakınlarımdan öğrendim ve severek başladım. Yaklaşık bir yıl boyunca da devam etti. Okulun son haftalarında arkadaşlarıma böyle bir workshop yapmak istedim. Nasıl düşüneceklerini ve nasıl bir fikir üreteceklerini merak ettim. Kapları ben hazırladım, onlar da kendi zevklerine göre süsleyecekler. Deniz kabuklarıyla, bitkilerle ve bisküvi figürleriyle çeşitli mumlar yapıyoruz. Kendi yaşıtlarımla böyle bir etkinlik yapmak çok güzel ve eğlenceli bir duygu."

"Çocuklarımızı sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyoruz"

Gazi Ortaokulu Müdürü Tuncay Korku, Duru Özdemir'in yanı sıra diğer etkinlikler hakkında da bilgiler aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Aile Yılı" eğitim yolculuğu kapsamında okulda pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Korku, "Çocuklarımızı desteklemek, hayallerine daha hızlı gitmelerini sağlamak ve kaliteli zaman geçirebilmeleri açısından idare, veli ve öğretmenler olarak birlikte hareket ettik. Bugün de yapılan çalışmaları sergileyecekler. Velilerimizle iletişimimiz çok güçlü oldu ve çocuklarımız sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kaldılar. Yıl boyunca kan bağışı kampanyası, okuma etkinlikleri, seramik, ebru, ağaç dikimi, yapay zeka ve akıl-zeka oyunları gibi sayısız çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kendi inisiyatifleriyle böyle adımlar atmasından dolayı çok mutluyuz. Gelecek sene de bu verimli çalışmalarımıza gerekli önlemleri alarak devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Zonguldak, Eğitim, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Duru’nun Mum Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:06:39. #7.12#
SON DAKİKA: Duru’nun Mum Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.