Duruşma sırasında hayatını kaybeden savcı için duygusal tören - Son Dakika
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Duruşma sırasında hayatını kaybeden savcı için duygusal tören

Duruşma sırasında hayatını kaybeden savcı için duygusal tören
17.06.2026 12:02  Güncelleme: 12:07
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Kocaeli Gebze'de duruşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için adliyede tören düzenlendi. Cenazesi Bursa'ya gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören düzenlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Uyumaz'ın cenazesi, törenin ardından Bursa'ya uğurlandı.

Dün, Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ayhan Uyumaz (49) için görev yaptığı adliye binası önünde tören düzenlendi.

"Daima hatıralarımızda yaşayacaktır"

Törende konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, görevi başında adalet hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'ı uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Ölümün her insan için kaçınılmaz bir hakikat olduğunu ancak bazı ayrılıkların gönüllerde daha derin izler bıraktığını ifade eden Uslu, "Mesleğine, devletine, milletine hizmet ederken ebediyete intikal eden meslektaşımızın vefatı hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum savcımız, görevi boyunca hukukun üstünlüğüne bağlı, adalet duygusu, çalışkanlığı ve meslek ahlakıyla çevresinde saygı görmüş; görevini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmiştir. Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu. Adalet teşkilatı olarak bizler omuzlarımızdaki emaneti hakkıyla taşımaya çalışan insanların oluşturduğu büyük bir aileyiz. Bugün bu aile değerli bir ferdini kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Onun çalışma azmi, dürüstlüğü, görevine olan sadakati daima hatırlarımızda yaşayacaktır" ifadesini kullandı.

Edilen duaların ve helallik alınmasının ardından evli ve 3 çocuk babası olan Uyumaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Yardımcısı Mahmut Yandık, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, adliye personeli ve Uyumaz'ın meslektaşları ile eşi Havva Uyumaz, çocukları ve ailesi katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duruşma sırasında hayatını kaybeden savcı için duygusal tören - Son Dakika

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