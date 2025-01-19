Düşen Dronun Şaşkın Çocukları

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Adana'da çekim yapan Turgut Kızıltaş'ın dronu bir köy yakınına düştü. Köydeki çocukların düşen dronu görünce yaşadıkları şaşkınlık renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken dron pilotu Turgut Kızıltaş, Adana il merkezine giderken bir köy yakınında çekim yaptı. Çekim yaptığı sırada düşen dronu köydeki meraklı çocuklar buldu. O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen dronun üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti. Çocuklardan birinin "Bu saatli bomba gibi bir şey galiba" sözleri ile diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, daha sonra Kızıltaş'ın gelmesi ile birlikte dronu sahibine verdiler. Kızıltaş'ın arşivinden çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşması ile görüntüler büyük ilgi gördü. - ADANA