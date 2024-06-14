Düve Merkezi Protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düve Merkezi Protokolü imzalandı

Erzincan'da Düve Merkezi Protokolü imzalandı.

14.06.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Düve Merkezi Protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Mehmet Emre Canpolat, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmada, "Bu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından damızlık sığır yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında 2018 yılında 9 ilde başlamıştır. Projedeki temel amaç ilimiz ve bölgemizde kaliteli düvelerin yetiştirilmesi sağlamak, dışarıdan hayvan ithalatını azaltmak ve besicilerimize destek sağlamaktır. Bu kapsamda İlimizde Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret Sanayi Odasının ortaklığında "Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon A.Ş." isimli şirket kurulmuştur. Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hibe Programına yapılan başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Bahse konu projeye yönelik il merkezinde yapılan 500 büyükbaş Damızlık Düve Merkezi inşaatı 2020 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde 2.233.000 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Hibe desteğinden yararlanabilmek için kurulan bu işletmenin 5 yıl boyunca devam etmesi ve bu süre içerisinde 3 sefer hayvan alım satımı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda ilk tur hayvanlar 500 adet düve olarak alınmış 15.08.2022 tarihinde 500 adet düvenin tamamı satılmıştır. Bugün yapılan protokol ile Ziraat Bankasından sübvanseli kredi alma ve kalan 2 tur hayvan alım ve satımının yapılabilmesi amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kendilerine ait olan %50'lik hisse 2 yıllığına Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kiralanmaktadır." dedi.

Vali Aydoğdu, projede emeği geçen Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat'a da teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Düve Merkezi Protokolü taraflar arasında imzalandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düve Merkezi Protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: Düve Merkezi Protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement