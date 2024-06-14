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Erzincan'da Düve Merkezi Protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Yusuf İzci, Mehmet Emre Canpolat, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmada, "Bu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından damızlık sığır yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında 2018 yılında 9 ilde başlamıştır. Projedeki temel amaç ilimiz ve bölgemizde kaliteli düvelerin yetiştirilmesi sağlamak, dışarıdan hayvan ithalatını azaltmak ve besicilerimize destek sağlamaktır. Bu kapsamda İlimizde Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret Sanayi Odasının ortaklığında "Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon A.Ş." isimli şirket kurulmuştur. Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hibe Programına yapılan başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Bahse konu projeye yönelik il merkezinde yapılan 500 büyükbaş Damızlık Düve Merkezi inşaatı 2020 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde 2.233.000 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Hibe desteğinden yararlanabilmek için kurulan bu işletmenin 5 yıl boyunca devam etmesi ve bu süre içerisinde 3 sefer hayvan alım satımı yapması gerekmektedir. Bu kapsamda ilk tur hayvanlar 500 adet düve olarak alınmış 15.08.2022 tarihinde 500 adet düvenin tamamı satılmıştır. Bugün yapılan protokol ile Ziraat Bankasından sübvanseli kredi alma ve kalan 2 tur hayvan alım ve satımının yapılabilmesi amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kendilerine ait olan %50'lik hisse 2 yıllığına Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kiralanmaktadır." dedi.

Vali Aydoğdu, projede emeği geçen Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat'a da teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Düve Merkezi Protokolü taraflar arasında imzalandı. - ERZİNCAN