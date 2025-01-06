Düzce Başkanı Özlü\'den Şirketlere Sosyal Sorumluluk Çağrısı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Düzce'de üretim yapan şirketlerin gelirlerinin yüzde 2,5'i kadar sosyal sorumluluk projesi yapmaya davet etti. Faruk Özlü'nün davetine 2 iş adamından destek geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Son 20 yılda Düzce'mizin sanayisi çok gelişti. Artık 5 adet OSB'miz, Dünyanın en prestijli firmalarına ihracat yapan şirketlerimiz var. Yıllık ihracatımız yaklaşık 2 milyar dolar. İstanbullu yatırımcılar için Düzce bir cazibe merkezi. Artık bu şirketlerimizin Düzce için sosyal sorumluluk projeleri yapmaları gerekiyor. Düzce'de üretim yapan şirketlerin gelirlerinin yüzde 2.5'i kadar Düzce'ye sosyal sorumluluk projesi yapmaya davet ediyorum. Bu çağrıma kulak verin. Bu çağrımı ciddiye alın" çağrısı yapmıştı.

Başkan Faruk Özlü'nün çağrısına Düzceli 2 iş insanından destek geldi. İş adamı Kamil Çilingir "Düzce Belediyesi taziye evi, şadırvan ve sosyal tesisi projesini üstlenirken, Ahmet Mutlu'da çocuk kreşi ile bitişiğinde gençlik değerler merkezi inşa etmeyi üstlendi.

Faruk Özlü, örnek davranışından dolayı, Ahmet Mutlu ve Kamil Çilingir'e Düzce adına teşekkür etti. - DÜZCE