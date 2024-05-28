Düzce Belediye Başkanı Çocuk Gündüz Bakımevini Ziyaret Etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personelinin okul öncesi 2-6 yaş arası çocuklarının eğitim aldığı Çocuk Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Özlü, çocukların nezih ve pırıl pırıl bir mekanda eğitim gördüğünü ifade etti.

Düzce Belediyesi ve İştirak Şirketi Düzce Belka tarafından yürütülen çalışma ile yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Çocuk Gündüz Bakımevi kapılarını açtı. Demetevler Mahallesi'nde belediye çalışanlarının 2-6 yaş arası çocuklarının eğitim gördüğü bakımevini Başkan Faruk Özlü ziyaret etti. Düzce Belka Genel Müdürü Erdem Yılmaz'dan bilgiler alan Özlü, bakımevinin tüm alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Ardından etkinlik sınıfına giren Özlü, çocuklarla kısa süre sohbet etti.

Başkan Özlü, metruk bina iken nezih bir mekana dönüşen bakımevinde, çocukların pırıl pırıl bir ortamda eğitim göreceklerini ifade etti. Ziyaretinde öğrenci velileri ile de sohbet eden Özlü, "Çocuklarınız güvende, iyi bir eğitim alacaklar. Bizim yaptığımız her iş birinci sınıf ve kaliteli olur" dedi. Veliler teşekkür ederek, "Çok güzel, çok beğendik. İçeriyi de gezdik, çok güzel ilgileniyorlar. Elinize, emeğinize sağlık" ifadelerini kullandılar.

"12 ay boyunca hizmet verecek"

Düzce Belka Genel Müdürü Erdem Yılmaz, 50 çocuk kapasiteli bakımevinin, 150 çocuğa kadar kapasitesi artırılabilecek şekilde planlandığını söyledi. 2-6 yaş arası çocukların kabul edildiği bakımevinde, 2 etkinlik sınıfı, 2 uyku odası, revir, yemekhane, dinlenme odası, oyun parkı ve hobi bahçesi bulunduğunu anlatan Yılmaz, uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler ile çocukların ilköğretim hayatına hazırlanacaklarını belirtti. Yılmaz, 08.00-18.00 saatleri arasında hizmete açık olan bakımevinde, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere çocuklara 3 öğün yemek verildiğini belirtti. Yılmaz, yılın 12 ayı boyunca bakımevinin açık olacağını sözlerine ekledi. - DÜZCE