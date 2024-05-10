Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini Düzce'de ağırladı. Özlü, konuklarına hem Düzce hem de yerel yönetim konularında genel bir sunum yaptı daha sonra Konuralp Antik Kenti ile Akçakoca'da inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Başkan Faruk Özlü, ikinci 5 yıllık döneme hızlı bir başlangıç yaptı. Düzce'de belediye hizmetlerinde sürekli olarak kalite ve verimliliği artırmak üzere çeşitli projeleri vakit kaybetmeden başlatan Özlü, Ankara'dan destek almayı da ihmal etmiyor. Hafta başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Atay ile yaptığı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini davet eden Başkan Özlü, heyeti Düzce'de ağırladı.

Belediyelerin sorumluluk alanları, hizmet içeriği ve kaynakları konularının düzenlendiği yasaların güncellenmesi hususunda gerekçeleri ile bilgiler paylaşan Başkan Özlü, Düzce örneği üzerinden önemli konulardan bahsederek çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Konuralp antik kenti gezdiler

Daha sonra konukları ile birlikte Konuralp Antik Kenti kazı alanını ziyaret eden Başkan Faruk Özlü, burada Konuralp Müze Müdürü'nün de aktardığı bilgiler eşliğinde kurul üyelerine 4 yıllık kazı çalışmalarını aktardı. Düzce Belediyesi'nin personel ve lojistik desteği sayesinde gerekli izinlerin alınarak kesintisiz kazı yapıldığını belirttiği alanda 4 önemli tarihi eserin gün yüzüne kavuşturulduğunu belirtti.

Ziyaretler son olarak Akçakoca'da yeni hizmete açılan Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur işletmesi olan Akçakoca Bey Konakları'nda devam etti. Düzce'nin turizm konusunda çok zengin olduğunu belirten Başkan Özlü; "30 Milyon kadar bir nüfusa hitap ediyoruz. Dinlenmenin, kendini yenilemenin en güzel noktası neresi derseniz, şüphesiz Düzce'dir. Sizleri burada daha sık ağırlamak isteriz. Bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duydum. İlginiz ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyeler, Düzce'de ziyaret ettikleri noktalar ve öğrendikleri bilgiler için teşekkür ederken hayranlıklarını dile getirmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE