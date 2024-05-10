Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini Düzce'de ağırladı. Özlü, konuklarına hem Düzce hem de yerel yönetim konularında genel bir sunum yaptı daha sonra Konuralp Antik Kenti ile Akçakoca'da inceleme gezisi gerçekleştirdi.

10.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini Düzce'de ağırladı. Özlü, konuklarına hem Düzce hem de yerel yönetim konularında genel bir sunum yaptı daha sonra Konuralp Antik Kenti ile Akçakoca'da inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Başkan Faruk Özlü, ikinci 5 yıllık döneme hızlı bir başlangıç yaptı. Düzce'de belediye hizmetlerinde sürekli olarak kalite ve verimliliği artırmak üzere çeşitli projeleri vakit kaybetmeden başlatan Özlü, Ankara'dan destek almayı da ihmal etmiyor. Hafta başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Atay ile yaptığı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini davet eden Başkan Özlü, heyeti Düzce'de ağırladı.

Belediyelerin sorumluluk alanları, hizmet içeriği ve kaynakları konularının düzenlendiği yasaların güncellenmesi hususunda gerekçeleri ile bilgiler paylaşan Başkan Özlü, Düzce örneği üzerinden önemli konulardan bahsederek çalışma yapılabileceğini ifade etti.

Konuralp antik kenti gezdiler

Daha sonra konukları ile birlikte Konuralp Antik Kenti kazı alanını ziyaret eden Başkan Faruk Özlü, burada Konuralp Müze Müdürü'nün de aktardığı bilgiler eşliğinde kurul üyelerine 4 yıllık kazı çalışmalarını aktardı. Düzce Belediyesi'nin personel ve lojistik desteği sayesinde gerekli izinlerin alınarak kesintisiz kazı yapıldığını belirttiği alanda 4 önemli tarihi eserin gün yüzüne kavuşturulduğunu belirtti.

Ziyaretler son olarak Akçakoca'da yeni hizmete açılan Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur işletmesi olan Akçakoca Bey Konakları'nda devam etti. Düzce'nin turizm konusunda çok zengin olduğunu belirten Başkan Özlü; "30 Milyon kadar bir nüfusa hitap ediyoruz. Dinlenmenin, kendini yenilemenin en güzel noktası neresi derseniz, şüphesiz Düzce'dir. Sizleri burada daha sık ağırlamak isteriz. Bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duydum. İlginiz ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyeler, Düzce'de ziyaret ettikleri noktalar ve öğrendikleri bilgiler için teşekkür ederken hayranlıklarını dile getirmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Şükrü Karatepe, Faruk Özlü, İnceleme, Akçakoca, Konuralp, Düzce, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve üyelerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement