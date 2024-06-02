Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projeleri yerinde inceledi

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Düzce Belediyesi tarafından yürütülen projeleri incelemek üzere sahaya inen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi Alanı ve Modern Sanayi Sitesi projeleri ile Kent Park'taki büyük onarım çalışmalarının geldiği son aşamayı yerinde gördü. Özlü ayrıca 23 Nisan Parkı içinde yer alması planlanan yeni zabıta binası için de sahada istişarelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin ihtiyaçları, değişimi ve dönüşümü paralelinde hazırlanarak imalat çalışmaları süren mega projeleri yerinde görerek son durumları hakkında bilgiler aldı. Başkan Yardımcıları Okan Kaltu ve Barış Bayrak'ın da eşlik ettiği saha gezisinde, ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Başkan Özlü'nün ilk durağı şehrin yeni cazibe merkezi olarak öngörülen Asar Deresi'nde yürütülen alan oldu. Düzcelileri Asar Deresi ile buluşturmak ve dere çevresinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak üzere hazırlanan projenin Küçüksü Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasındaki kısmında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, montajı tamamlanan yay şeklindeki 2 adet çelik asma köprü ile restoran inşaatının son durumunu gözlemledi.

Özlü ardından da Camikebir Mahallesi'nde Asar Deresi'nin hemen kenarında yer alan 23 Nisan Parkı'nı ziyaret etti. 7,5 dönüm alan üzerine kurulu bulunan ve 60 araçlık otoparkı, kameriyeleri, muhtarlık binası, yürüyüş yolları ve kahvaltı evi ile vatandaşların en çok tercih ettiği yeşil alanlardan biri haline gelen 23 Nisan Parkı içerisinde yer alması planlanan yeni zabıta binası için alan incelemesi gerçekleştiren Özlü, ilgililerle görüş alışverişinde bulundu. Özlü'nün üçüncü durağı ise yepyeni yüzü ile yakında hizmet vermeye başlayacak olan Kent Park oldu. Büyük onarım çalışmasının son durumunu yerinde gören Faruk Özlü, toprak tesviye çalışmaları tamamlanan alanlarda çim serme çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

"Dükkan sahipleri tapularını alabilir"

Başkan Faruk Özlü'nün son durağı ise şehrin en modern sanayi sitesi inşaatı oldu. Beslanbey Bölgesinde yapımı devam eden 112 dükkanda sona gelindiğini ifade eden Faruk Özlü, dükkanların çok yakında tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti ve "Modern sanayi sitesinde 112 dükkan bitmek üzere. Akabinde 88 ve 74 dükkan daha yapacağız. Modern sanayi sitesi bizim eski sanayi sitesini taşımak maksadıyla inşa ettiğimiz bir sanayi sitesidir. Geçen sene başlamıştık. Burada çok ciddi bir dolgu ve hafriyat işleri vardı onları tamamladık. Şu anda dükkanların kaba inşaatları ve sitenin altyapısı bitti. Sadece doğalgaz bağlantı noktaları var. Bunu doğalgaz dağıtım şirketimiz ile görüşeceğiz. Sonrasında da asfaltlama işine geçeceğiz ve en kısa zamanda bu dükkanları teslim edeceğiz. Dükkanların tapuları çıktı. Dükkan satın alan kardeşlerimize 'gelin tapunuzu alın' diye duyuru yaptık. Düzce'mize hayırlı olsun. Güzel bir iş yapıyoruz. İnşallah burası bittikten ve teslimatları yaptıktan sonra yapacağımız şey eski sanayi sitesindeki kardeşlerimizi buraya taşımak olacak. Bunu da inşallah bu yaz sonuna doğru gerçekleştireceğiz" dedi.

Projenin ikinci etabında 88, üçüncü etabında 74 dükkan daha inşa edeceklerini hatırlatan Özlü, ihalenin yapıldığını ve dolgu faaliyetinin devam ettiğini söylerken, yakında inşaatlarına başlayacaklarını da açıkladı. - DÜZCE