Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, saha gezileriyle projeleri takip ediyor

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonunu saha gezilerine ayırdı. Kentin gelişmesi ve güzelleşmesi adına dört bir yanda devam eden projelerin son durumunu yerinde gören Özlü, Mergiç Mahallesi'nde yapılacak Ulaşım A.Ş. Hareket Merkezi yatırımının kısa süre içerisinde başlayacağını müjdeledi.

Düzce Belediyesi, hem kentin gelişmesi hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak üzere altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Faruk Özlü de sahada bizzat incelemelerde bulunarak projelerin her aşamasını yakından takip ediyor.

Hafta sonu saha gezileri gerçekleştiren Özlü, ilk olarak Düzce'nin denize açılan kapısı konumundaki Akçakoca ile ulaşımın sağlandığı D-655 Karayolu üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yürütülen düzenleme çalışmalarını inceledi. Özlü'ye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ile Okan Kaltu'nun yanı sıra ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Özlü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları ile güzel bir görünüme kavuşan karayolunda bakımların aksatılmamasını istedi.

Başkan Özlü'nün ikinci durağı cami-meydan-çarşı konseptinde tasarlanan Kent Meydanı Projesi'nin uygulandığı Cedidiye Meydanı oldu. Meydanda, zemin iyileştirme düzenlemeleri kapsamında yapımına başlanan granit taş döşeme çalışmalarını inceleyen Özlü, projenin ilerleyiş süreci ve çalışma takvimi ile ilgili ekibiyle istişarelerde bulundu. Projenin 2. etabının kısa süre içinde başlanacağı bildirildi.

Faruk Özlü ardından Düzce Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından birinin hayata geçirildiği Asar Deresi'ne geçerek, Projesi'nin uygulandığı alanda incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının son durumunu yerinde gören Özlü, yetkililerden bilgiler alırken, görevi başındaki personellere de kolaylıklar diledi.

Vatandaşlar memnun

Saha ziyaretini, şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri olan ve birim müdürlüklerinin ortak çalışması ile sil baştan yenilenen Kent Park'ta sürdüren Özlü, yeni çocuk parkı ile oturma ve yürüyüş alanlarına kavuşturulan parkı gezdi. Parkın yeni görüntüsünü beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti. Vatandaşların park içerisine mescit alanı oluşturulması talebi üzerine Başkan Özlü ilgili birim müdürüne talimat verdi. Ziyaretinde çocukların ilgisi ile karşılaşan Özlü, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

İnşa edilecek

Başkan Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Okan Kaltu ile birlikte son olarak Ulaşım A.Ş. Hareket Merkezi'nin inşa edileceği Mergiç Mahallesi'ndeki alanı inceledi.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Turgay Çelik'in de katıldığı inceleme gezisi sonrası açıklama yapan Başkan Özlü, idari bina ve otobüs park alanının yer alacağı merkezin inşaatının yakın zamanda başlayacağını açıkladı. - DÜZCE