Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, taşra teşkilatlarıyla bir araya geldi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Düzce'deki taşra teşkilatlarının yönetim ve idari personelleri ile bir araya geldi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki davetine, Çevre ve Şehircilik Düzce İl Müdürü Nurhan Kartal, Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam ile Düzce Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın ve üç kurumun personelleri icabet etti.

Düzce Belediyesi'ne en fazla katkı sunan tapu ve kadastro personeline teşekkür eden Başkan Özlü, "Ne zaman bir şey yapmaya kalksak mutlaka 18 uyguluyoruz kadastroda işlerimiz oluyor. veya bir satış gerçekleşiyor tapuda işlerimiz oluyor. Dolayısıyla biz sizden her zaman ilgi, yardım ve iyilik gördük. Davetimize icabet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE