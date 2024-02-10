Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TED Düzce Koleji\'nde Kariyer Günleri etkinliğine katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TED Düzce Koleji tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılarak liseli gençlerle bir araya geldi. Başkan Özlü, gençlere "İnsan sadece salt meslek sahibi olmamalıdır. Kendinizi her konuda çok geliştirmek ve sosyal olmak zorundasınız, okumalı ve araştırmalısınız" tavsiyelerinde bulundu.
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kariyer Günleri etkinliği çerçevesinde okul ziyaretleri gerçekleştirmeye, tecrübelerini aktarmaya devam ediyor. Başkan Özlü, öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli ortamlarda eğitim görebilmeleri, eğitimlerini destekleyici çalışma imkanlarını hayata geçirmesinin yanı sıra sık sık öğrencilerle bir araya gelmeyi de sürdürüyor.
Bu çerçevede, TED Düzce Koleji tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılan ve 'İnovasyon ve Girişimcilik' başlığı altında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya gelen Faruk Özlü, okulun konferans salonunda ki programda ilk olarak öğrencilik döneminden bugüne geliş sürecini paylaştı.
"Hayatınıza dokunan biri mutlaka olacak"
Üniversitedeyken bir hocasının kendisine söylediği, 'Gençler sizin üç farklı sorumluluğunuz var. Birincisi kendi sorumluluklarınız, ödevleriniz var çalışmanız gereken dersleriniz var. İkincisi ailenize karşı sorumluluklarınız var anne babanız ve ailenize karşı sorumluluklarınız. Üçüncüsü yaşadığınız topluma karşı sorumluluklarınız' cümlesi ile konuşmasını sürdüren Özlü, "Tabi bunların detaylarını da anlatmıştı. Ben o zaman 'bu adam güzel şeyler söylüyor, çok iyi ders anlatıyor. Ben de işimde böyle olmalıyım' dedim. Sizlerin de böyle hayatına dokunacak birileri mutlaka olacak. Mütevazi olmak, etrafınızdakileri de başarıya teşvik etmek önemlidir, bunu unutmayın" dedi.
"Ne olursan ol en iyisi ol"
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olmaktan duyduğu memnuniyeti her platformda dile getirdiğini belirten Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Tekrar hayata gelsem bugüne kadar yürüdüğüm yolu yürümek isterim. Hala orada beraber akademik kariyer yaptığım arkadaşlarım var, ararız, görüşürüz. Size katkı sağlayacak karakterlerle birlikte olmak sizi her zaman yukarıya taşıyacaktır. Devlet memuriyetim Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda başladı. Şimdi başkanlık oldu ama orada proje mühendisi olarak en alttan başladım. Sevgili gençler, insan sadece salt meslek sahibi olmamalıdır. Kendinizi her konuda çok geliştirmek ve sosyal olmak zorundasınız, okumalı ve araştırmalısınız. Ben de İstanbul'daki öğrencilik yıllarımda buna çok önem verdim, sürekli kültürel etkinliklere katılmaya özen gösterdim, yazar ve bilim adamlarını takip ettim. Orada bana bir öğüt verdiler; ne olursan ol, en iyisi ol. O günden hafızamda kalan bu öğüdü her gittiğim yerde gençlerle paylaşıyorum" ifadelerinde bulundu.
Belediyecilik teknik bir iş
5 yıldır Düzce'de Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü öğrencilerle paylaşan Faruk Özlü, "Bunu da en iyi şekilde, hemşehrilerimizin sizlerin ve ailelerinizin memnuniyetini gözeterek yapmaya çalışıyorum. Bu işi teknik bir iş olarak görüyorum. Bu işte vatandaşlarla sürekli temas halindesiniz. Belediye başkanlığı, bir şehirde yaşayan insanların hayatlarının her sürecine etki eden bir görevdir. Doğumdan ölüme kadar her bir vatandaşımızın belediye ile ilişkisi oluyor. Dolayısıyla bakanlık evet siyasi olabilir ancak belediye başkanlığı siyasi bir görev değildir. Herkese hitap eden bir belediyecilik anlayışı benimsiyor ve uyguluyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve taleplerini dinleyen Özlü, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE
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