Düzce Belediye Başkanı: En ucuz su Düzce\'de

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, su tüketim bedellerinin yüksek olduğuna yönelik şikayetleri üzerine bir açıklama yaparak "1 metreküp suyun karşılığı Düzce'de 10,75 lira, Bolu'da 12,67 lira, Sakarya'da 18,77 liradır. En ucuz su Düzce'de" dedi.

Başkan Faruk Özlü, görev süresi boyunca, çevre iller arasında su bedelini en düşük tutan belediye olduklarını ifade etti. Su tüketim bedelinin yanı sıra, atık su ve evsel atık tutarlarını da her zaman ucuz tuttuklarını vurgulayan Özlü, Bolu ve Sakarya Belediyelerinin fiyat tarifeleri ile kıyaslama yaparak bu konudaki eleştirilere yanıt verdi.

"Sabit ve ucuz fiyat politikası uyguladık"

Başkan Faruk Özlü yaptığı açıklamada, "Başkanlığım süresince Düzce Belediyesi suyu hep en ucuz fiyatla vatandaşlarına ulaştırmıştır. 2023 yılı Aralık ayını ele alırsak Düzce'deki meskenler suya m3 başına 10,75 lira öderken, Bolu'da 12,67 lira, Sakarya'da 18,77 lira ödemişlerdir. İşyerleri ise Düzce'de 24 lira öderken, Bolu'da 36 lira, Sakarya'da 39 lira ödemişlerdir. Ayrıca belediyemiz Bolu ve Sakarya gibi kullanım arttıkça fiyatı artan şekilde kademeli tarife uygulamamış, 25 m3'e kadar olan kullanımlarda bu fiyatı sabit tutmuştur. Yine su faturalarına dahil edilen atık su bedeli de Düzce'de tüm mesken ve iş yerlerinde 2023 yılında m3 başına 2,00 lira iken, Bolu'da su bedelinin yüzde 50'si (6,33 lira), Sakarya'da ise yüzde 40'ı (7,50 lira) oranında olmuştur. Su faturalarının bir başka kalemi olan evsel atık bedeli Düzce'de aylık 28 lira iken, Bolu'da 46 liradır. Tüm rakamlar ortada. Önceki yıllarda da yine suyu en ucuz veren belediye Düzce Belediyesi olmuştur. 4 yıl 9 aylık görev süremiz boyunca hemşehrilerimize en ucuz suyu biz ulaştırdık. Diğer belediyeler gibi her ay TEFE/TÜFE oranında zam yapmadık. Sabit ve ucuz fiyat politikası benimsedik ve kararlılıkla uyguladık. Yeni dönemde de bu politikamızdan taviz vermeyeceğiz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE