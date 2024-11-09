Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 10 Kasım mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'den 10 Kasım mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbi'nde gazi ve şehit olan kahramanlarımızı saygı ve rahmetle andı.

09.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbi'nde gazi ve şehit olan kahramanlarımızı saygı ve rahmetle andı.

Başkan Faruk Özlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında binlerce yıllık Türk tarihinin devamının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile yükselmeye devam edeceğini belirterek "100 yıl önce ortaya koyduğu irade, kararlılık ve azim sayesinde silah arkadaşları ve kendisine güvenen aziz milletinin mücadelesi ile Kurtuluş Savaşı'nı başarı ile kazanmış, Anadolu'daki bin yıllık Türk medeniyetinin devamlılığını sağlamış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlamamızın üzerinden 86 yıl geçti. Onun bize gösterdiği istikamette milli ve manevi değerlerimize tutunarak geleceğe yürümeye devam ederken ülkemizi çok daha güçlü yarınlara kavuşturacağımıza inancımı ifade etmek isterim. Bu hedef doğrultusunda bizlere emanet ettiği bu vatanı daha ileriye taşımak, ülkemizi refah yarınlara kavuşturmak için hepimizin görevi, çalışmak, çok daha çalışmaktır. Bu vesile ile 10 Kasım'ın yıl dönümünde vatan toprağını düşmandan kurtaran, eşsiz bir destana imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar bir avuç toprağa bir can feda etmiş tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Faruk Özlü, 10 Kasım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına “Allah büyüktür“ diye seslendi Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına "Allah büyüktür" diye seslendi
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:29 Elazığ’da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
18:06 A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye’yi seçti A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti
17:59 Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 16:02:02. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.