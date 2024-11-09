Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'den 10 Kasım mesajı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbi'nde gazi ve şehit olan kahramanlarımızı saygı ve rahmetle andı.

Başkan Faruk Özlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında binlerce yıllık Türk tarihinin devamının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile yükselmeye devam edeceğini belirterek "100 yıl önce ortaya koyduğu irade, kararlılık ve azim sayesinde silah arkadaşları ve kendisine güvenen aziz milletinin mücadelesi ile Kurtuluş Savaşı'nı başarı ile kazanmış, Anadolu'daki bin yıllık Türk medeniyetinin devamlılığını sağlamış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlamamızın üzerinden 86 yıl geçti. Onun bize gösterdiği istikamette milli ve manevi değerlerimize tutunarak geleceğe yürümeye devam ederken ülkemizi çok daha güçlü yarınlara kavuşturacağımıza inancımı ifade etmek isterim. Bu hedef doğrultusunda bizlere emanet ettiği bu vatanı daha ileriye taşımak, ülkemizi refah yarınlara kavuşturmak için hepimizin görevi, çalışmak, çok daha çalışmaktır. Bu vesile ile 10 Kasım'ın yıl dönümünde vatan toprağını düşmandan kurtaran, eşsiz bir destana imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar bir avuç toprağa bir can feda etmiş tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi. - DÜZCE