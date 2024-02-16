Düzce Belediye Başkanı KSS için proje üretti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) için belediye olarak proje ürettiklerini ve 130 milyon TL'ye mal olacak çalışma ile alt yapı sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlardan biri olan ve bir kooperatif yapılanması şeklinde kurulan KSS'nin spekülasyonlara maruz bırakılarak bölgede yaşanan sorunların belediye ile ilişkilendirilmesine dair açıklamalarda bulundu.
"Dükkan sahipleri alt yapı niye yok diye sormamış"
İçerisinde 500 dükkanın bulunduğu bir kooperatif yapılanması olan KKS'yi zaman zaman su bastığını belirten Faruk Özlü, "Yapılması yaklaşık 30 yıl sürmüş. Dükkan sahipleri o günkü kooperatif yönetimine 'altyapısı niye yok' diye sormamışlar. Burada 'yağmur suyu hattı, elektrik, altyapı nerede?' diye sormamışlar. Şimdi 'belediye nerede' diyorlar. Kooperatifin sanayi sitesi, belediye neresinde olacak? Uzun süre düşündüm. Oranın altyapısını biz yapacağız. Projelendirdik, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 130 milyon lira maliyeti var. Orası pırıl pırıl tertemiz olacak" dedi.
Alt yapı maliyeti 130 milyon TL
"KSS'nin kooperatif yönetimi genel kurulu oldu ve yönetim değişikliği oldu. Eski ve yeni yönetim arasında anlaşmazlık oldu. Biz site yönetiminin netleşmesini bekliyoruz. Belki kayyum söz konusu olabilir. Burası sahipsiz bir yer" cümleleri ile konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, şunları kaydetti; "Alt yapı sorunlarının tamamını çözecek proje geliştirdik. Yaklaşık 130 milyon TL civarında maliyet ortaya çıktı. ya esnafımızla konuşacağız bakanlıktan alt yapı kredisi kullanacağız yahut kendilerinin de katkısı olacağı bir yol izleyip sorunu gidereceğiz. Mahkeme sürecinin bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Yönetimle masaya oturacağız bütün eksiklikleri ortadan kaldıracak çalışma yapacağız. Bu sitedeki dükkanların projeleri uygun olanlara iskanlarını vereceğiz. Olmayanları da bir düzene koyacağız."
100 proje de KSS detayı
Başkan Özlü, Düzce için 100 proje arasında KSS'nin alt yapı sorunlarının çözümü projesi olacağı müjdesinin de vererek, "KSS'nin alt yapı sorunlarını çözeceğiz. Buradaki eksiklikler belediyenin değil kooperatifin eksiklikleri. O kooperatifin orayı inşa ederken üst yapının yanı sıra alt yapısını halletmesi gerekirdi. Bu şehirde nerede bir eksiklik varsa sorun varsa biz bunları çözmeye kararlıyız. Kendimi sadece belediye hizmetleriyle görevli bir başkan olarak görmüyorum, şehri ilgilendiren ne kadar sorun varsa onlarla ilgileniyorum" dedi. - DÜZCE
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