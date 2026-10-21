Düzce Belediye Başkanı Özlü, Akdoğan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Akdoğan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Akdoğan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayatını kaybeden Yusuf Akdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarete eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz da eşlik etti; Özlü, sosyal medya açıklamasında Akdoğan’a Allah’tan rahmet diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayatını kaybeden Yusuf Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Faruk Özlü, yaşamını yitiren Yusuf Akdoğan'ın ailesini ziyaret etti. Özlü'ye taziye ziyaretinde eski Düzce Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz da eşlik etti. Başkan Özlü ve eski Belediye Başkanı Kurnaz, Akdoğan ailesiyle bir araya gelerek Yusuf Akdoğan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özlü, "Düzce'mizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden, rahmeti rahmana kavuşan Yusuf Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Eski Düzce Belediye Başkanı Sayın Ruhi Kurnaz ile birlikte değerli Akdoğan ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüce Allah mekanını cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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