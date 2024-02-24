Düzce Belediye Başkanı Standard Profil Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Standard Profil Fabrikası'nı ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Standard Profil Fabrikası\'nı ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Standard Profil Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarete Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki, İdari İşler Yöneticisi Olcay Özgiray eşlik etti.

24.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:54
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Standard Profil Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarete Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki, İdari İşler Yöneticisi Olcay Özgiray eşlik etti.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de 1977 yılından bu yana hizmet veren otomotiv sızdırmazlık sistemleri alanında dünya çapında lider firmalardan biri olan Standard Profili gezdi. Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki fabrikanın tarihi, tesisleri ve üretimi ile ilgili bilgi verdi.

Afşin Dakiki "1977 yılında kurulan Standard Profil, dünya çapında otomotiv sızdırmazlık sistemleri üreten lider firmalardan biridir. Bugün geldiğimiz noktada Meksika, Bulgaristan, Çin, Fas, İspanya, Güney Afrika ve Türkiye'de üretim tesislerimiz bulunmaktadır" dedi.

Başkan Özlü, "Düzce'mizin gurur kaynağı Standard Profil'de Genel Müdür Afşin Dakiki'ye misafir olduk. Dünya pazarında yerini sağlamlaştırmış, şehrimizin kalkınmasına en büyük katkılardan birini sağlayan tesiste çalışan hemşehrilerime ziyaret vesilesiyle sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Standard Profil Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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