Düzce Belediye Meclisi Ağustos Ayı Birinci Birleşimi Gerçekleştirildi

Yerel

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. birleşimi yapıldı. Ek ödenek konulması, bazı gelir kalemlerinde değişiklik yapılması, norm kadro ihdası ile imar planı tadilat talepleri ve itirazlarından oluşan 26 gündem maddesi ele alındı.

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci birleşimi Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, temmuz ayına ilişkin meclis tutanak özetinin oy birliği ile onaylanması sonrası gündem maddelerine geçildi. Ek ödenek konulması, Mezarlıklar Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün bazı gelir kalemlerinde değişiklik yapılması taleplerinden oluşan gündem maddeleri, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Norm kadro ihdası, norm kadro unvan ve derece değişikliği maddesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline şehir içi otobüslerde ücretsiz seyahat hakkı verilmesi maddesi de plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Halk Oyunları ve Dans Akademisi kurulması talebi de meclisin gündeminde yer alarak, görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderildi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım, Beltur ve Bahçeşehir şirketlerinin sermaye artırımlarına ilişkin yürütülecek işlemler için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi maddesi de ilgili komisyona havale edildi.

Körpeşler Mahallesi ve Konuralp Mahallesi'nde trampa talepleri ile plan notları 25. maddesinde değişiklik yapılması, yapı yaklaşma mesafesi, tahsis değişikliği, yol düzenlemesi, yapılaşma koşulları, imar planı değişikliği ve itirazlardan oluşan imara ilişkin talepler ise İmar Komisyonu'na gönderildi.

Meclisin Ağustos ayı 2. birleşiminin 8 Ağustos Perşembe günü yapılmasına karar verilmesi sonrası toplantı sona erdi. - DÜZCE