Düzce Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. birleşim toplantısı tamamlandı. Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen 20 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclis toplantılarının Ağustos ayı birleşimleri tamamlandı. Meclis toplantı salonunda Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen 2.birleşimde komisyonlara havale edilen 20 gündem maddesi görüşülerek onaylandı. İkinci birleşim öncesi bir önceki birleşimin meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen gündem de plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Katı Atık Tesisi ile Aziziye Mahallesi Modern Kapalı Pazaryerine çatı güneş enerji sistemi kurulması için kredi talepleri görüşülerek kabul edildi.

Düzce Ulaşım A.Ş'ye destek verilmesi talebinin de görüşülerek karara bağlanmasının ardından Hukuk Komisyonunda görüşülen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılması maddeleri de onaylandı.

Toplantı, İmar Komisyonuna havale edilen tahsis talebi, yol boyu ticaret, imar planı değişikliği, taleplerinin görüşülerek onaylanması ve Düzce Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırılarak tamamlandı. - DÜZCE