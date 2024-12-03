Düzce Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantıları Başladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantıları Başladı

Düzce Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantıları Başladı

Düzce Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısında 23 gündem maddesini ele aldı. Şehir Tiyatrosu çalışma yönetmeliği ve imar planı değişiklikleri gibi konular ilgili komisyonlara havale edildi.

03.12.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Düzce Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları başladı. Gündemdeki 23 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi Aralık ayı birinci birleşimi yapıldı. Meclis Başkan Vekili Arb. Av. Ali Dilber başkanlığında yapılan gerçekleştirilen toplantıda, 23 gündem maddesi ele alındı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin onaylanması sonrası gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesi Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu çalışma yönetmeliğine ilişkin oldu. Düzce'de ikamet eden vatandaşlara yaşayarak ve eğlenerek öğretmeyi, sanatsal ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler sunmayı hedefleyen Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Tiyatrosu yönetmeliğinin kabul edilmesine ilişkin talep Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

İmar planı değişikliği, tahsis değişikliği, yapılaşma şartları, yol boyu ticaret ve itirazlardan oluşan gündem maddeleri ise İmar Komisyonu'na havale edildi.

Ardından da meclis gündemine ilave edilen diğer gündem maddelerine geçildi.

Ek bütçe konulması ve müdürlükler arası ödenek aktarılmasına ilişkin talepler oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Belediye Başkanlığı'nca, mevcut kredilerin yapılandırılması ve vadelerinin uzatılması, ayrıca müteahhit ve piyasa ödemeleri için kredi taleplerinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi konuları da oy çokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Çerkeztaşköprü Mahallesi hudutlarında bulunan 3008,54 m2 yüzölçümlü parselin tahsis amacı değişikliği konusunda kamu yararı kararı alınması maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Bir sonraki birleşimin 5 Aralık 2024 Perşembe günü yapılmasına karar verilmesi ile toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Şehir Tiyatrosu, Kültür Sanat, Politika, Aralık, Yerel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantıları Başladı - Son Dakika

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