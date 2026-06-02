Komisyonlara havale edildi

Düzce Belediye Meclisi haziran ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 25 gündem maddesi, değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Düzce Belediye Meclisi haziran ayı ilk toplantısını yaptı. Toplantıda bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk maddesinde yer alan ek ödenek talebi, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Aziziye Mahallesi'nde bulunan modern kapalı pazaryerinin çatısına kurulması planlanan güneş enerji sistemi için ek kredi talebi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün planlama ücretlerine ilişkin tarife değişikliği talebi ile belediye mücavir alan sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesini içeren düzenlemeler de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet paletli mini ekskavatör ile 1 adet satıh kaplama aracı alımına yönelik talepler de aynı komisyona sevk edildi.

Düzce Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen içme suyu iletim hattı projesi kapsamında, hat güzergahında yer alan parseller üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi için kamu yararı kararı alınmasına ilişkin talep ise Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na gönderildi.

Belediye Bütçe İçi İktisadi İşletmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerine ilişkin gündem maddeleri Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELKA'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarına karşılık taşınmaz devri yapılmasına ilişkin talep de İmar Komisyonu'na gönderildi.

Yahyalar Mahallesi'nde bulunan ve Düzce Belediyesi mülkiyetindeki 1029 numaralı parselin, resmi kurum alanı olarak kullanılmak üzere Düzce Defterdarlığı'na 25 yılı geçmemek kaydıyla tahsis edilmesine yönelik talep de İmar Komisyonu'na havale edildi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden 24 veya 36 ay vadeli kredi kullanılması ve kredi işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesine ilişkin talep de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Teknik altyapı fonksiyonları, imar planı değişiklikleri, tahsis değişiklikleri, itirazlar ve yol boyu ticaret taleplerine ilişkin çeşitli gündem maddeleri de değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 4 Haziran Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi. - DÜZCE