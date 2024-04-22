Düzce Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili ve komisyon üye seçimleri yapıldı.

22.04.2024 22:29  Güncelleme: 22:33
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Düzce Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis başkan vekili ve komisyon üye seçimleri yapıldı.

Düzce Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısı Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yanı sıra belediye meclisinde grubu bulunan partilerin il başkanlarının ve partili üyelerinin de izlediği toplantıda komisyon üyeleri belirlendi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, alınan oyların dağıtılması sonucunda 19'u AK Parti, 9'u Yeniden Refah Partisi ve 3'ü Cumhuriyet Halk Partisi üyesinden oluşan Düzce Belediyesi'nin yeni meclisi, ilk toplantısında buluştu.

Başkan Faruk Özlü'nün başkanlığındaki toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları ile devam etti. Başkan Özlü, kürsüden seslendiği meclis üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Meclis Baskan vekili Ali Dilber oldu

Yapılan oylama neticesinde Düzce Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Av. Ali Dilber, 2. Başkan Vekili ise İshak Şengüloğlu oldu. Meclis Katip üyeliklerine Dilale Seyyar ve Ahmet Özdemir asil üye olarak seçilirken, Selma Kurt ve Muhammet Oğuzhan Çelebi ise yedek üye oldu. Belediye encümenine ise Murat Ayyıldız, Özlem Kapoğlu ve Burak Coşkun seçildiler.

Komisyon üyeleri belirlendi

5 kişilik Plan Bütçe Komisyonu'na AK Parti'den Mustafa Tok, Ahmet Biriktir ve Mine Met, Yeniden Refah Parti'sinden Hatice Saral, CHP'den Emre Güleç seçildiler. 4 üyeli İmar Komisyonunda AK Parti'den Nurullah Yıldız, Erkan Özkasap, Muhammet Oğuzhan Çelebi, Yeniden Refah Parti'sinden Vedat Nair göreve getirildi. 4 üyeden oluşan 5 Yıllık İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti'den Fahrettin Yılmaz, Ayşe Nimet Özer ve Selma Kurt, Yeniden Refah Parti'sinden İbrahim İbrahimoğlu seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğine Mehmet Saygun asil olarak seçilirken, Ahmet Özdemir yedek üye olarak seçildi. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) üyeliğine Hasan Günden ve Fahrettin Yılmaz asil üye olarak seçilirken, Dilale Seyyar ile Özlem Kapoğlu yedek üye oldu. Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) üyeliğine ise Ali Dilber asil, Selma Kurt ise yedek üye olarak seçildi.

Gündemdeki diğer konuların görüşülerek karara bağlanması ve bir sonraki toplantının 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilmesi ile Meclis toplantısı sona erdi - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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