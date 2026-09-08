Düzce Belediye Meclisi'nde 30 madde görüşüldü, Karaosmanoğlu hukuk komisyonuna seçildi - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi'nde 30 madde görüşüldü, Karaosmanoğlu hukuk komisyonuna seçildi

Düzce Belediye Meclisi\'nde 30 madde görüşüldü, Karaosmanoğlu hukuk komisyonuna seçildi
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Düzce Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci birleşiminde 30 gündem maddesi görüşüldü. Çağatay Alper Karaosmanoğlu oy birliğiyle Hukuk Komisyonu'na seçilirken, sağlık ve sosyal hizmet tahsisleri ile imar konuları komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci birleşimi Meclis Başkanvekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 30 gündem maddesi görüşüldü.

Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanması sonrası gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde Hukuk Komisyonu'na üye seçimi yer aldı. Yapılan seçim sonucu meclis üyesi Çağatay Alper Karaosmanoğlu oy birliğiyle hukuk komisyonuna seçildi.

Yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edilirken, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği hukuk komisyonuna havale edildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Fevzi Çakmak Mahallesi 108 ada 133 numaralı parselin 963,18 m2'lik hissesinin Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak ve süresi 25 yılı geçmemek üzere Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na gönderildi.

Demetevler Mahallesi 116 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezinin ikinci katındaki 6 bağımsız bölümün, sosyal amaçlarla kullanılmak ve süresi 25 yılı geçmemek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi de İmar Komisyonu'na havale edildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise imar planı değişikliği, yapılaşma şartları, tahsis değişikliği ve itirazlardan oluşan imara ilişkin konular ele alınarak, ilgili komisyona havale edildi.

Bir sonraki birleşimin 10 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verilmesi sonrası toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi'nde 30 madde görüşüldü, Karaosmanoğlu hukuk komisyonuna seçildi - Son Dakika

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