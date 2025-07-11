Düzce Belediye Meclisi\'nde 45 Gündem Maddesi Görüşüldü

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda 45 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında toplandı. Temmuz ayı ikinci birleşimi, 45 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasıyla tamamlandı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından geçilen gündem maddelerinin ilkinde Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü fizibilitesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ek ödenek konulması oy çokluğu ile kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ek ödenek konulması ve Mehter Takımı, Bando Takımı ile Şehir Tiyatroları ve Ayşe Taş Sanat Akademisi ücret belirlenmesi maddelerinin de görüşülerek karara bağlanmasının ardından 2025 mali yılı ücret tarifesi ile ilgili Temizlik, Fen İşleri, Kültür, Su Kanal, Zabıta ve Yazı İşleri Müdürlüklerinin bazı ücret kalemlerinde güncelleme yapılması maddesi de meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçti.

Toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine yönelik görüşülen gündem maddesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre; tam biniş ücreti 32 TL, indirimli biniş ücreti 20 TL, tek kullanımlık bilet 35 TL, kredi kartı ile biniş 34 TL, Genç Kart 81 ücreti bin lira, tam kart ücreti 300 TL, öğrenci indirimli kart ücreti 150 TL, 65 yaş üzeri ve engelli kart ücreti 400 TL, 1 yıllık serbest kart vize işlemi 400 TL, 1 yıllık indirimli kart vize işlemi 150 TL olarak düzenlendi.

SGK borçları oy çokluğuyla kabul edildi

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKa İnsan Kaynakları A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının kapatılması karşılığında 7 gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesi ile 10 gayrimenkulün devriyle ilgili maddeler ise oy çokluğu ile kabul edildi. Trampa, sınır düzeltmesi, yapılaşma şartları, imar planı değişiklikleri, tahsis değişikliği, yol düzenlemeleri, plan hükümleri değişiklikleri ve itirazlara dair imar komisyonuna havale edilen diğer gündem maddeleri de meclis ikinci toplantısında görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE