Düzce Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi yapıldı. 37 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, partilerinden istifa ettikleri için komisyon üyelikleri sona eren meclis üyelerinin yerine yeni üyeler seçildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında yapıldı. Toplantıda 37 gündem maddesi görüşüldü. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündemin ilk maddesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosuna vekaleten Emrah Gülmez'in atandığı bilgisi meclis üyeleriyle paylaşıldı. Ardından, partilerinden istifa ettikleri için komisyon üyelikleri sona eren meclis üyelerinin yerine yeni üyeler seçildi.

Yapılan oylamada; 5 yıllık İmar Programı Komisyonu'na Vedat Nair, Hukuk Komisyonu'na Vedat Nair ve Uğur Gürsoy, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'na ise yine Vedat Nair ve Uğur Gürsoy seçildi.

Yetki Başkan Faruk Özlü'de

Gündemin 5. maddesinde, 2025 yılında başvuruya açılacak tüm hibe programlarına Düzce Belediyesi adına başvuru yapılması, proje sunulması ve başvuruların kabul edilmesi halinde bu projelerin uygulanması için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi talebi görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ek ödenek konulması talebi, 8. gündem maddesinde yer alan 2025 mali yılı ücret tarifesi değişikliği konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'nin 4 Haziran 2025 tarihli ve 294 sayılı meclis kararının iptal edilerek toplu taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki teklif de komisyona havale edildi.

Ayrıca, mehter, bando, şehir tiyatroları ve Ayşe Taş Sanat Akademisi için belirlenen ücretlerin güncellenmesine yönelik teklif de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

SGK'ya borçlar kapanıyor

Düzce Belediyesi iştiraki olan Düzce Belka İnsan Kaynakları A.Ş.'nin SGK'ya olan borçlarının kapatılması karşılığında bazı belediye gayrimenkullerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devriyle ilgili maddeler ise Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Meclisin diğer gündem maddeleri ise imar düzenlemeleriyle ilgiliydi. Trampa, sınır düzeltmesi, yapılaşma şartları, imar planı değişiklikleri, tahsis değişikliği, yol düzenlemeleri, plan hükümleri değişiklikleri ve itirazlara dair talepler İmar Komisyonu'na sevk edildi. - DÜZCE