Düzce Belediye Meclisi Toplantısında Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

Düzce Belediye Meclisi Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

Düzce Belediye Meclisi, Mart ayı ikinci birleşiminde 17 gündem maddesini karara bağladı. Hamidiye Pazaryeri'ndeki kira bedellerine indirime gidilirken, çeşitli arsa devir ve tahsis talepleri görüşüldü.

07.03.2025 15:52  Güncelleme: 15:54
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Düzce Belediye Meclisi, Mart ayı ikinci birleşiminde 17 gündem maddesini karara bağladı. Hamidiye Pazaryeri'ndeki kira bedellerine indirime gidildi.

Düzce Belediye Meclisi Mart ayı ikinci birleşimi yapıldı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığındaki toplantıda 17 gündem maddesi karara bağlandı. Meclisin birinci gündem maddesinde kredi talebi yer aldı. İller Bankası'ndan 48 veya 60 ay eşit ödeme seçenekleriyle faiz dahil 290 milyon lira kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren talep, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere ertelendi.

Gündemin ikinci maddesinde ise, Zabıta Müdürlüğü'nün gelir kalemlerinden olan pazaryeri dükkan ve tezgahlarının kira bedellerine ilişkin tarife değişikliği yer aldı. Meclisin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Hamidiye Pazaryerindeki kira bedellerinde indirime gidilerek 450 TL+KDV olarak güncellendi.

Meclisin üçüncü gündem maddesi ise genel bütçeli kurumların kullanmış oldukları veya imar planında üzerinde tahsislerin bulunduğu parsellerin trampa edilmesi talebine ilişkin oldu. Çeşitli mahallelerde dini ibadet alanı olarak tahsisli bulunan 8 adet parselin, vergi borçlarına karşılık Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredilmesini içeren komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu arsaların tamamı cami alanı ve zaten Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçmesi gereken yerler. Bize ait olmayan, ancak bir şekilde belediyemizde kalmış bu yerleri devrederek hem olması gereken kuruma vermiş oluyoruz, hem de bu alanların belirlenen rayiç bedelleri toplamı kadar da vergi borcumuzu ödemiş oluyoruz" dedi.

Toplantının devamında, Aziziye Mahallesi'nde belediyeye ait parselin 25 yılı geçmemek üzere Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi görüşüldü. Komisyon görüşünde, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı ve yazıya cevap geldikten sonra değerlendirilmek üzere ertelenmesinin uygun olduğu belirtildi. Mecliste yapılan oylamada erteleme kararı oy birliği ile kabul edildi.

Kiremitocağı Mahallesi'nde yer alan ve imar planında kültürel tesis alanı olarak gösterilen parselin yapılaşma şartlarını yeniden düzenleyen talep de Okçuluk Salonuna imkan sağlayacağından oy birliği ile kabul edildi.

Koçyazı Mahallesi'nde 1992 yılından bu yana cenaze defni yapılan parselin mezarlık alanı olarak düzenlenmesini içeren talep, komisyonun olumlu görüşleri doğrultusunda meclis üyelerinin tamamının oyları ile onaylandı.

Toplantının devamında imar planı değişikliği ve itirazlara ilişkin talepler görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi Toplantısında Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika

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