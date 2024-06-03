Düzce Belediyesi Cami Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Düzce Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezindeki camilerde temizlik çalışması yürütüyor.

Düzce'de her bayram öncesi başlatılan cami temizleme çalışmaları sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla şehir merkezinde bulunan tüm camiler bayram öncesinde temizlenmeye başladı. Mahalle mahalle planlanan temizlik çalışmaları çerçevesinde 63 mahalle bayram namazına hazır hale getirilecek. - DÜZCE